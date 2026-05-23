La Región de Murcia comparte en Polonia su experiencia en reutilización y gestión sostenible del agua

Representantes de los diferentes países europeos que participan en este proyecto en Polonia. - CARM

MURCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia participa esta semana en la ciudad polaca de Lódz en el cuarto seminario interregional del proyecto europeo 'GOV4WATER', una iniciativa integrada en el programa Interreg Europe que reúne a administraciones y entidades de distintos países para avanzar en políticas públicas de gestión sostenible del agua y reforzar la resiliencia hídrica de los territorios.

La iniciativa reúne a la Umbrian Authority for Waste and Water (Italia), la Región de Murcia, el Ministry of Climate (Estonia), la Lodzkie Region (Polonia), Vas County (Hungría), la Province of West Flanders (Bélgica), la Loire-Brittany Water Agency (Francia) y Aquanova (Francia) con el propósito de fortalecer la cooperación europea en materia de gestión hídrica y promover políticas públicas basadas en la innovación, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático.

La Comunidad ha expuesto su experiencia en reutilización de aguas regeneradas y gestión eficiente de los recursos hídricos, un modelo que "ha convertido a la Región en referente europeo en aprovechamiento del agua", explicó el director general del Agua, José Sandoval.

Durante el seminario se han celebrado sesiones técnicas, reuniones de coordinación y visitas a infraestructuras vinculadas a la gestión del agua, como la estación depuradora de Lódz, una de las mayores instalaciones de tratamiento de aguas residuales de Polonia, así como distintos proyectos basados en soluciones naturales para la gestión hídrica.

"Participar en este tipo de proyectos permite compartir la experiencia y el conocimiento que hemos desarrollado durante años en una tierra marcada por la escasez de agua, pero también aprender de otras regiones europeas que afrontan desafíos similares", destacó Sandoval.

El director general subrayó que "la cooperación entre regiones europeas es clave para seguir avanzando en soluciones innovadoras que permitan garantizar el suministro, mejorar la planificación y optimizar el uso de cada gota de agua".

'GOV4WATER' trabaja en ámbitos como la reutilización de aguas regeneradas, la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, la mejora de la planificación hidrológica y el impulso de modelos de gobernanza más eficaces y participativos.

"La Región de Murcia lleva años demostrando que la innovación y la eficiencia son el camino para hacer frente a la escasez hídrica, y proyectos como este nos permiten seguir posicionándonos como un territorio de referencia en gestión sostenible del agua", concluyó Sandoval.