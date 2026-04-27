La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana defienden un PHN que nazca del entendimiento y la gestión de Estado

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en el Foro Tertulia La Luz - CARM

MURCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y su homólogo de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, han participado este lunes en una sesión del Foro Tertulia La Luz enmarcada en la Cumbre del Agua, después de que ambos intervinieran en un acto organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) en Pilar de la Horadada, Alicante, donde han defendido un Plan Hidrológico que nazca del entendimiento y de la gestión de Estado.

Para el presidente de la Región de Murcia, esa nueva planificación hidrológica "debe poner en común todos los recursos de agua de nuestro país, conseguir que haya más infraestructuras para aprovechar el agua y no debe vetar las interconexiones de cuenca, para que donde sean posibles, se hagan", según han informado desde el Ejecutivo regional.

Según López Miras, "cuando los ciudadanos de todas las comunidades autónomas puedan aprovechar el agua que tienen, que es suficiente, van a estar de acuerdo en que ese agua sea de todos".

"En España hay agua para todos", ha insistido el jefe del ejecutivo regional, que ha afirmado que en el país "sobra agua". López Miras ha reiterado que la decisión del recorte del trasvase responde a decisiones políticas "que han dejado de lado los criterios técnicos".

Asimismo, ha señalado que esta infraestructura "genera de forma directa 100.000 puestos de trabajo", por lo que considera que con ella la Región de Murcia "se juega su forma de ser y su futuro".

López Miras y Pérez Llorca han coincidido en que la gestión del agua es "una cuestión de Estado" y como tal, ha apuntado el dirigente valenciano, se debe abordar el Plan Hidrológico Nacional, "ya que el agua es de todos y su reparto debe surgir desde la solidaridad y no desde el enfrentamiento".

Para el presidente de la Generalitat, todo es "cuestión de voluntad política" y ha lamentado que "un tema tan vital" no tenga la protección del Estado.

Pérez Llorca ha apostado por usar el "sentido común y resolver un conflicto que algunos alimentan". En este sentido, ha abogado por evitar la confrontación entre territorios y regiones de España mediante el fortalecimiento de las ideas de "justicia, igualdad y solidaridad", a pesar de que, según ha lamentado, "a alguno le ha interesado que los territorios estemos siempre confrontados".

El dirigente valenciano ha apelado a un Pacto Nacional del Agua que salga adelante "a través del diálogo y el entendimiento". En este sentido, ha criticado la posición del Gobierno central de oponerse a la ampliación del trasvase Tajo-Segura o al Plan Hidrológico Nacional, aludiendo a problemas medioambientales, "cuando en Marruecos se generan los mismos problemas".

Pérez Llorca ha coincidido con López Miras al señalar que las actuaciones del Gobierno central "evidencian que es una decisión política", al "decir que aquí no se pueden hacer infraestructuras y luego realizar inversiones de este carácter en otros lugares". "No sé por qué motivo castiga a esta zona de España", ha enfatizado.

En este sentido, ha afirmado que las razones "son políticas e ideológicas y que carecen de rigor científico", pues según ha indicado, "jamás ha escuchado a un agricultor de aquí, de la Comunitat Valenciana o de Almería o a ninguno de sus representantes pedir algo sin un rigor técnico".

Asimismo, ha subrayado las políticas hídricas acometidas por el Consell en el uso y reutilización del agua son "ejemplares en modernización de regadíos, somos la región que consume menos agua por hectárea respecto a otras zonas de España".

Por ello, se ha mostrado partidario de incidir más en la pedagogía del uso del agua que se realiza en la Comunitat Valenciana. "No me creo que un regante de Castilla prefiera que el agua llegue al mar a que la empleemos tan bien como lo hacemos aquí", ha asegurado.

Por otra parte, ha lamentado que las políticas hídricas del Estado "no hayan funcionado", ya que el Gobierno central "no se ha preparado para ello" y se ha mostrado partidario de cambiar la gestión hídrica en España "bien con otro tipo de políticas o bien con otro tipo de dirigentes que estén al frente del Gobierno de España".