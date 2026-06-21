La Región de Murcia se consolida como la cuarta provincia que más exporta a Egipto y Jordania

La Comunidad ha organizado una misión comercial a Egipto y Jordania que tendrá lugar entre el 22 y el 28 de septiembre. - CARM

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia refuerza su posición en Egipto y Jordania, dos mercados estratégicos del norte de África y Oriente Medio en los que figura como la cuarta provincia española más exportadora en el inicio de este año.

Para aprovechar este potencial, el Instituto de Fomento (Info), en colaboración con la Cámara de Comercio de Murcia, ha organizado una misión comercial directa a El Cairo y Amán, que se celebrará del 22 al 28 de septiembre y permitirá a las empresas regionales mantener reuniones de negocio con potenciales clientes, distribuidores y socios locales.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que esta misión "responde al objetivo de ayudar a nuestras empresas a mirar más lejos, vender mejor y diversificar sus mercados con seguridad".

Marín subrayó que Egipto y Jordania "son dos destinos donde la Región de Murcia no parte de cero, sino desde una posición de fortaleza, porque nuestros productos y soluciones ya están compitiendo con éxito y porque existe margen para seguir creciendo en sectores donde somos especialmente competitivos".

En el caso de Egipto, las exportaciones regionales alcanzaron los 126,96 millones de euros el pasado año, con un crecimiento del 30,76 por ciento respecto al ejercicio anterior. La evolución positiva continúa también en el arranque de este año, con 27,09 millones de euros exportados en el primer trimestre, más de un 200 por ciento por encima de la cantidad exportada en el primer trimestre del 2025.

Entre los productos más demandados por este mercado destacan combustibles y lubricantes, preparaciones alimenticias, equipos para manipulación de fluidos, ingredientes y aditivos para la alimentación y productos químicos.

Jordania representa igualmente un mercado de interés para la internacionalización regional. Las ventas murcianas a este país alcanzaron los 22,1 millones de euros el pasado año y se situaron en 5,45 millones de euros durante el primer trimestre de este ejercicio.

Los principales productos exportados son productos químicos, alimentación animal, azúcar y productos de confitería, conservas hortofrutícolas, y perfumería y cosmética.

La misión comercial tiene un carácter multisectorial y está diseñada para facilitar agendas de trabajo personalizadas, con reuniones entre empresas regionales y operadores locales. Además de generar contactos comerciales, la acción permitirá conocer de primera mano el entorno regulatorio, logístico y comercial de ambos países, un factor clave para reducir incertidumbres y acelerar la entrada en mercados con potencial de crecimiento.

La convocatoria está abierta hasta el 21 de julio y las empresas interesadas pueden solicitarlo en la sede electrónica del Info. Esta acción forma parte de la planificación del Plan de Promoción Exterior que desarrolla el Instituto de Fomento junto con las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER.

El objetivo es acompañar a las empresas de la Región en su salida al exterior, impulsar la diversificación geográfica de las exportaciones y convertir el interés por nuevos mercados en oportunidades comerciales concretas.