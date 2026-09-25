La Región de Murcia contabiliza cerca de 800 delitos contra la libertad sexual en 2025

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil trasladan a un detenido - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID/MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró un total de 780 delitos contra la libertad sexual en 2025, lo que representa un descenso del 12,3% con respecto al año anterior, según el Informe sobre delitos contra la libertad sexual publicado este viernes Ministerio del Interior.

En concreto, 510 delitos corresponden a agresiones sexuales; 132 a agresiones sexuales con penetración; 11 a contactos con menores de 16 años mediante tecnologías; 25 a acoso sexual; 27 a exhibicionismo; 4 a provocación sexual y 10 a corrupción de menores o personas con discapacidad.

También se contabilizaron 11 delitos relativos a la prostitución y 50 a pornografía de menores, frente a los 28 del año anterior.

El número de victimizaciones, por su parte, ascendió en la comunidad a 793, de las que 535 corresponden a agresión sexual; 136 a agresión sexual con penetración y 16 a corrupción de menores o personas con discapacidad.

La Región fue la octava provincia del país con mayor número de delitos contra la libertad sexual el pasado ejercicio y ocupó la décimo cuarta posición en cuanto a aquellas con la tasa más elevada por cada 10.000 habitantes, con un total de 4,9, frente al 4,8 de media del país.

En cuanto a los hechos esclarecidos, en la Región de Murcia ascendieron a 706, séptima mayor cifra por provincias, y fueron detenidas o investigadas 594 personas.