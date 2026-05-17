La Región de Murcia destina 1,3 millones a apoyar a la flota pesquera durante las paradas temporales de 2026

MURCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha convocado ayudas por un importe total de 1,3 millones de euros destinadas a compensar la paralización temporal de la flota pesquera de la Región de Murcia durante el ejercicio 2026.

Según publicó esta semana el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), se dirigen a las modalidades de cerco, palangre de superficie y arrastre de fondo.

El objeto de esta convocatoria es paliar el impacto económico del cese de actividad de la flota con puerto base en la Comunidad. Podrán beneficiarse tanto los armadores de buques activos que acrediten al menos 120 días de actividad en los dos últimos años, como los pescadores que hayan trabajado en el mar durante el mismo periodo a bordo de las embarcaciones afectadas por el paro.

PLAZOS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS

La Consejería ha establecido tres periodos diferenciados para la presentación de solicitudes, en función de las modalidades y los tramos de parada. Así, del 15 al 31 de mayo de 2026 será el periodo para las modalidades de palangre y el primer tramo de arrastre de fondo; del 1 al 10 de junio de 2026 para la de cerco y del 3 al 7 de noviembre para el segundo tramo de la parada temporal de arrastre de fondo.

En cuanto a la dotación económica, un millón de euros se destinará al primer bloque de paradas --cerco, palangre y primer tramo de arrastre--, mientras que los 300.000 euros restantes se reservan para el segundo periodo de la flota de arrastre.

El pago de las ayudas estará supeditado a la justificación de la inactividad pesquera durante los periodos establecidos, de acuerdo con las bases reguladoras de la Consejería.