La Región de Murcia estará en aviso por viento y olas de hasta 5 metros este viernes

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso amarillo por viento para toda la jornada en la Región, que comenzará a las 6.00 horas, y que podrá alcanzar rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora y de 80 en el caso de la Vega del Segura.

Este aviso pasará a naranja a las 12.00 horas en el Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en el Campo de Cartagena y Mazarrón con rachas máximas de 90 kilómetros por hora.

Además, también habrá aviso naranja por fenómenos costeros en toda la Región a partir de las 8.00 horas por vientos de suroeste de entre 60 y 80 kilómetros por hora, fuerza 8 ocasionalmente y olas de entre 4 y 5 metros.