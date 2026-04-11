La Región de Murcia estará este domingo en alerta amarilla por lluvias

MURCIA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido dos avisos amarillos por lluvias que afectarán este domingo a casi toda la Región de Murcia.

El primero de ellos, por lluvias que pueden dejar un acumulado de 15 litros por metro cuadrado en una hora, afecta al Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, de 14.00 a 00.00 horas. El otro aviso, también por un acumulado de 15 litros en una hora, afecta al Altiplano, Vega del Segura, Campo de Cartagena y Mazarrón, de las 18.00 a 00.00 horas.