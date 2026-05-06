La Región de Murcia estrecha la colaboración con Ucrania para su reconstrucción

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el jefe de la Misión de Ucrania ante la Unión Europea, Vsevolod Chentsov - CARM

MURCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha mantenido este miércoles en Bruselas una reunión con el jefe de la Misión de Ucrania ante la Unión Europea, Vsevolod Chentsov, en la que le ha trasladado el compromiso y la implicación directa de la Región de Murcia en la reconstrucción del país, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

López Miras ha expresado la voluntad de la Región de Murcia de desempeñar un papel activo en la reconstrucción de Ucrania, apoyándose en su experiencia en procesos de recuperación como el llevado a cabo en Lorca tras los terremotos, en la presencia de empresas regionales que ya operan sobre el terreno en el país, y en el éxito del programa 'Caetra'.

"Ha sido un encuentro muy productivo, porque he podido transmitir, por un lado, el apoyo de la Región de Murcia al pueblo ucraniano en su lucha, y por el otro, hemos hablado de cómo trabajar de forma conjunta en defensa, en seguridad y en reconstrucción", ha afirmado López Miras.

Asimismo, el máximo responsable autonómico ha trasladado su "total predisposición" a trabajar, como presidente del grupo de defensa del Comité Europeo de las Regiones, "en todo lo que sea necesario para ayudar a Ucrania".

El presidente regional ha destacado el papel de 'Caetra' como una herramienta "clave" para impulsar tecnologías duales, tanto civiles como militares, aplicadas a la defensa, la seguridad y la reconstrucción, y para posicionar a la Región de Murcia como un actor relevante en el nuevo ecosistema europeo de la industria de defensa.

López Miras ha afirmado que Chentsov "conocía a la perfección" 'Caetra', un programa con el que la Comunidad promueve la colaboración entre empresas, universidades, centros tecnológicos y otros agentes. Uno de sus principales objetivos es la participación de las pymes en proyectos internacionales de defensa, reforzando su capacidad de innovación, competitividad y salida a otros mercados.

10.000 UCRANIANOS EN LA REGIÓN DE MURCIA

López Miras ha recordado que la Región de Murcia ya mantiene un fuerte vínculo con Ucrania y acoge actualmente a cerca de 10.000 ciudadanos de dicho país. A la vez, varias empresas de la Región desarrollan su actividad sobre el terreno.

Dentro de esa colaboración, la Región de Murcia recibió el pasado año a un grupo de alcaldes ucranianos para explorar proyectos de reconstrucción, y ha firmado un convenio con la región ucraniana de Sumy en materia de desarrollo económico, innovación y oportunidades de inversión.