La Región de Murcia Film Commission ha captado ya los rodajes de 14 películas para este año

Archivo - Imagen del rodaje de una producción en el centro de Murcia - AYUNTAMIENTO MURCIA - Archivo

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las consultas para realizar rodajes que recibe la Región de Murcia Film Commission se han multiplicado en el primer semestre del año y ya están en la agenda de este año las grabaciones de 14 películas.

Así lo ha indicado la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, antes del inicio de 'OpenSet', las jornadas que reúnen en el anexo del Auditorio regional Víctor Villegas a un centenar de agentes del audiovisual para analizar el estado del sector regional y buscar nuevas oportunidades de crecimiento.

"El crecimiento en el número y la envergadura de los proyectos audiovisuales que se ruedan en la Región no para de crecer. En lo que llevamos de año, se ha estado gestionando la llegada de más de una veintena de largometrajes, series y documentales, de los que 14 ya tienen fecha de rodaje en nuestro territorio, otros siguen vivos y una decena van a rodarse finalmente en otros territorios", desglosó la titular de Cultura.

En 2026 la Región de Murcia Film Commission ya ha gestionado y llevado a cabo el rodaje de una serie --'Todo lo necesario', original de Movistar Plus+--, un largometraje, siete cortometrajes, un documental, cinco spots publicitarios internacionales y un videoclip.

En cartera y con fecha está previsto rodar cuatro largometrajes internacionales, siete nacionales, dos películas documentales y una serie para plataformas, además de otros proyectos. Asimismo, se está cerrando la llegada de otras dos producciones importantes.

Conesa ha indicado que "estamos realizando un importante trabajo de captación y apoyo a proyectos en colaboración con los profesionales de la Región, así como con las convocatorias que hacemos desde el Gobierno regional.

Además, es muy destacado cómo vamos ampliando contactos y la atención que se presta desde la Film Commission, así como la colaboración para agilizar los trámites con las film offices de los ayuntamientos. No todos los proyectos se materializan, cada día hay cambios, pero cabe resaltar que estamos en el foco de las productoras".

'OpenSet' Durante toda la mañana de hoy se celebran en el Anexo del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas las jornadas 'OpenSet', organizadas por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) con la colaboración del Instituto de Fomento (Info).

El encuentro profesional aborda en tres sesiones temas como el desarrollo de la industria audiovisual; la financiación pública; los casos de éxito; el papel estratégico de la Film Commission; o las oportunidades de creación de contenidos desde la Región de Murcia con proyección nacional e internacional gracias a las plataformas.

Entre los invitados para contar su experiencia en 'OpenSet' se encuentran los productores de largometrajes con gran éxito en festivales, como Nuria Muñoz, de Nexus Creafilms y productora de 'Sorda'; o Felipe Lage, de Zeitun Films, la productora gallega de 'Mimosas', la aclamada película de Oliver Laxe.

También intervendrán profesionales clave en la industria nacional y con visión internacional como el productor ejecutivo de A Contracorriente Films, Manuel Monzón, la productora ejecutiva de Atresmedia Cine, Rosa Pérez o el director de desarrollo de Secuoya Studios, Roberto Serrano.

El plantel de ponentes también contará con el localizador Enrique Gutiérrez del Álamo, de Wild Frame Film Location Consulting, que ha trabajado en 'mapear' la Región; así como profesionales de la industria audiovisual regional como Antonio Peñarrubia, director general de La7; o Alejandro Rius, en representación de la Unión Audiovisual de la Región de Murcia, la plataforma que aglutina a las asociaciones del audiovisual regional. Todo ello estará moderado por el director de Kinótico, David Martos.