La Región de Murcia Film Commission lleva el cine a las aulas del Ricardo Codorniú de Alhama con Joquín Carmona

La iniciativa Región de Murcia Film Commission del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes ha llevado el cine y el proceso de un rodaje a las aulas de un colegio de la mano del director Joaquín Carmona - CARM

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Región de Murcia Film Commission del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha llevado el cine y el proceso de un rodaje a las aulas de un colegio de la mano del director Joaquín Carmona.

En concreto, los profesores del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ricardo Codorniú, de Alhama de Murcia, solicitaron la colaboración de la Región de Murcia Film Commission para un programa que estaban desarrollando con temática cinematográfica con el alumnado de dos grupos de Tercero, dos de Cuarto y dos de Quinto.

Fue esta semana cuando se organizó la visita al centro educativo del director de cine Joaquín Carmona, quien impartió una clase en la que abordó el rodaje de su película 'Últimas voluntades' y compartió su pasión por hacer cine, además de responder a un amplio cuestionario planteado por los escolares.