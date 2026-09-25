La Región de Murcia guarda la memoria genética de su huerta en el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, en Noruega

El consejero Joaquín Buendía durante su visita al Banco de Germoplasma del Imida, que custodia cerca de 10.000 variedades vegetales destinadas a preservar la biodiversidad agrícola de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha enviado una representación de la memoria genética de su huerta al Banco Mundial de Semillas de Svalbard, ubicado en el archipiélago ártico noruego, con el objetivo de preservar sus recursos fitogenéticos en la mayor reserva de seguridad alimentaria del planeta.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha subrayado la trascendencia de este hito para el sector agrario regional, al destacar que el ingreso de las variedades tradicionales murcianas en el búnker ártico supone un reconocimiento internacional al patrimonio genético de la huerta como elemento estratégico para el futuro de la alimentación mundial.

Las semillas depositadas en Svalbard funcionan como una reserva de diversidad destinada a la investigación de cultivos adaptados a la escasez de agua y a la agricultura sostenible, según ha informado la Comunidad.

Detrás de este envío se encuentra el trabajo del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), entidad que custodia la biodiversidad agrícola desde hace 50 años a través de un banco de germoplasma compuesto por cerca de 10.000 accesiones estratégicas fruto del rescate de materiales en riesgo de desaparición ante la modernización agraria.

"Hablar del Banco de Germoplasma del Imida es hablar de la memoria viva, la ciencia y el futuro de la agricultura de la Región de Murcia. Acumula cerca de 10.000 accesiones que custodian nuestro patrimonio vegetal gracias al esfuerzo incansable de investigadores y agricultores desde 1975", ha dicho Buendía.

La colección abarca hortalizas tradicionales como solanáceas y cucurbitáceas, cereales y granos de secano, leguminosas, especies aromáticas, frutales, cítricos, moráceas y variedades silvestres vinculadas a la gastronomía local.