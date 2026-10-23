La Región de Murcia lidera el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias hasta agosto

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la clausura en San Javier del acto conmemorativo del 25 aniversario de Mercagrisa, empresa dedicada a la comercialización hortofrutícola que inició su actividad en 2001 - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia es la comunidad autónoma que más ha aumentado sus ventas agroalimentarias al exterior entre enero y agosto de 2026, con más de 120 millones de euros adicionales con respecto al mismo periodo del año pasado. En concreto, las exportaciones del sector crecieron un 2,4% en los ocho primeros meses del año, frente al descenso del 1,9% registrado en el conjunto de España.

Así lo ha destacado este viernes el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la clausura en San Javier del acto conmemorativo del 25 aniversario de Mercagrisa, dedicada a la comercialización hortofrutícola que inició su actividad en 2001.

Durante su intervención, López Miras ha puesto en valor la contribución de los agricultores al desarrollo económico y social, y ha subrayado que "gracias a la agricultura esta Región es lo que es", según ha informado la Comunidad.

Con respecto a Mercagrisa, ha indicado que esta firma nació con el propósito de cuidar al agricultor, ofrecerle certidumbre y facilitar la venta de sus productos "con transparencia y a precios justos".

López Miras ha felicitado a los responsables y trabajadores de la compañía por su trayectoria, que la ha llevado a comercializar unos 50 millones de kilos de productos hortofrutícolas al año, principalmente pimiento, brócoli, calabacín y alcachofa.

DEFENSA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico también ha reivindicado la importancia del trasvase Tajo-Segura para el desarrollo de la agricultura regional. "Sin el trasvase no existiría Mercagrisa. Sin el trasvase aquí no habría pimientos que vender", ha afirmado, antes de advertir de que esta infraestructura "está más amenazada que nunca", ha dicho.

En este sentido, López Miras ha lamentado que el Gobierno central haya comunicado que el trasvase no estará reparado, "como mínimo, hasta abril de 2027", y ha cuestionado los plazos previstos para solucionar las averías.

Asimismo, ha advertido de que quedan pendientes de recibir 65 hectómetros cúbicos correspondientes a los meses de agosto y septiembre, y ha expresado su preocupación por que esos recursos "se olviden, se pierdan y no lleguen".