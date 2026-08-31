La Región de Murcia lidera el incremento del precio de la vivienda en agosto, según Fotocasa

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MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado en el mes de agosto el mayor incremento interanual del precio de la vivienda de segunda mano de toda España, con una subida del 28,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa publicados este lunes, la comunidad se sitúa a la cabeza de los encarecimientos tanto a escala regional como provincial en el conjunto del país, por encima del crecimiento medio nacional, que se ha fijado en el 15,6%.

A pesar de liderar las subidas en España, el precio medio ofertado en la Región se ha situado en 2.209 euros por metro cuadrado en agosto, lo que sitúa a la autonomía en la duodécima posición del ranking nacional y por debajo del promedio español (3.166 euros).

Alhama de Murcia figura entre los doce municipios del país con mayor repunte interanual. En concreto, la localidad ha anotado un encarecimiento del 40,9% respecto al mismo mes del año pasado.

En el ámbito nacional, el precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 0,4% en su variación mensual y un 15,6% en términos interanuales, hasta situar el precio medio de las viviendas ofertadas en agosto en 3.166 euros por metro cuadrado.

El incremento interanual supone el número 70 en cadena, desde noviembre de 2020. De este modo, España ha experimentado en un año un incremento del 15,6% en el precio medio de las viviendas de 80 metros cuadrado, al pasar de 219.020 euros a 253.270 euros.

Por comunidades, tras el incremento de la Región de Murcia se sitúan los de Cantabria (18,5%), Comunitat Valenciana (17,1%), Navarra (17%), La Rioja (15,9%), Asturias (14,4%), País Vasco (14,3%), Castilla-La Mancha (13,7%), Castilla y León (13,1%), Galicia (12,7%), Cataluña (12,0%), Aragón (11%) y Andalucía (10,9%).

Le siguen, Madrid (9,9%), Extremadura (8,8%), Canarias (7,5%) y Baleares (5,3%), con los porcentajes menos elevados.