La Región de Murcia lidera el incremento del precio de la vivienda usada en mayo, según idealista

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha encabezado el incremento del precio de la vivienda usada en mayo, al registrar un ascenso del 24,6% con respecto al mismo mes del año anterior, el más alto de todas las comunidades autónomas, según el último informe de idealista.

En concreto, el precio de la vivienda de segunda mano en la comunidad se situó de media en 1.816 euros por metro cuadrado, el más elevado de toda la serie histórica, lo que representa un aumento del 4% en comparación con el mes anterior.

En el conjunto de España, el precio ha registrado una subida del 16,9% interanual durante el mes de mayo, situándose en 2.795 euros por metro cuadrado. Este dato supone una subida de un 4,5% en los tres últimos meses, de un 1,7% con respecto al mes anterior y el precio más alto desde que idealista tiene registros.

Todas las comunidades autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior. Tras la Región de Murcia, lideran las subidas Cantabria (19%), Andalucía (18,3%) y Asturias (17,1%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Castilla-La Mancha (15,1%), Aragón (14,8%), Comunitat Valenciana (14,7%), Cataluña (14,2%), la Comunidad de Madrid (11,9%) y Euskadi (11,5%).

Por debajo del 10% aparecen las subidas de Castilla y León (9,9%), Navarra (9,8%), Extremadura (9,6%), Galicia (9,5%) y La Rioja (9,2%). Baleares (7,8%) y Canarias (8%), por su parte, representan los menores ascensos.

Baleares, con 5.285 euros por metro cuadrado, es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (4.739 euros). Les siguen Euskadi (3.546 euros), Canarias (3.281 euros), Cataluña (2.923 euros) y Andalucía (2.919 euros).

En el lado opuesto de la tabla figuran Extremadura (1.077 euros), Castilla-La Mancha (1.106 euros) y Castilla y León (1.336 euros), que son las comunidades más económicas.

Todas las capitales analizadas por idealista han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses, con la única excepción de Melilla (-1%). La subida más pronunciada es la de Ciudad Real, donde el precio creció un 23,1% en el último año.

Le siguen los incrementos de Murcia (20,1%), León (19,2%), Pontevedra (18,2%) y Salamanca (17,8%). Por el contrario, la ciudad de Huesca (2,5%) protagoniza el menor ascenso interanual, junto a Lugo (2,6%), Albacete (5,1%) y San Sebastián (5,6%).

Entre los grandes mercados, además de San Sebastián, los precios han crecido en Valencia (12%), Bilbao (10,5%), Málaga (9,6%), Alicante (8,5%), Palma (8,3%), Madrid (7,4%), Barcelona (7,1%) y Sevilla (6,8%).