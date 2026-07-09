La Región de Murcia lidera la subida del precio de la vivienda con un incremento del 18,2% en el segundo trimestre

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MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha encabezado el crecimiento del precio de la vivienda en España durante el segundo trimestre de 2026, tras registrar una subida interanual del 18,2%, según el Informe de Vivienda publicado este jueves por la firma Gesvalt Tasaciones.

Con este incremento, el valor medio residencial en la comunidad se ha situado en 1.536 euros por metro cuadrado, una cifra que consolida la tendencia alcista en la Región pero que se mantiene por debajo del promedio nacional, fijado en 2.041 euros por metro cuadrado.

A raíz de esta evolución del mercado, la adquisición de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en territorio murciano requiere una inversión media de 138.240 euros, lo que representa un desembolso de 21.330 euros más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el mercado del alquiler en la comunidad también ha reflejado un comportamiento al alza, con una subida interanual del 5,5% que ha situado la renta media en 9,47 euros por metro cuadrado al mes.

A nivel nacional, el informe elaborado por el departamento de Research de la compañía confirma la extensión del ciclo alcista a todo el país, ya que todas las comunidades autónomas han vuelto a computar incrementos en el precio medio de venta.

Las mayores subidas tras la Región de Murcia han correspondido a Cantabria (+14,7%) y la Comunidad Valenciana (+13,7%), mientras que los avances más moderados se han localizado en La Rioja (+5,7%) y Baleares (+7,5%).

En términos absolutos, el archipiélago balear se ha mantenido a la cabeza nacional con un coste de 3.455 euros por metro cuadrado, seguido por la Comunidad de Madrid (3.333 euros) y Euskadi (2.774 euros). En el extremo opuesto, Extremadura (950 euros) y Castilla-La Mancha (1.065 euros) han figurado como las regiones más asequibles de España.

Por capitales de provincia, San Sebastián ha repetido como la ciudad con el valor unitario más elevado del Estado, con 4.815 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid (4.441 euros) y Barcelona (4.151 euros).