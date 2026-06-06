La Región de Murcia lleva a Europa su modelo de resiliencia climática e hídrica

Miembros del Buró Político de la CRPM en Visby (Suecia). - CARM

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha defendido esta semana en Europa la necesidad de reforzar la participación de las regiones en el diseño de las políticas comunitarias de resiliencia climática y gestión del agua, durante la reunión del Buró Político de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), celebrada los días 3 y 4 de junio en Visby (Suecia).

El director general de Unión Europea, Adrián Zittelli, intervino en representación de la Vicepresidencia de Clima de la CRPM, que ostenta el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, en los debates sobre el futuro Marco Integrado Europeo para la Resiliencia Climática y la Gestión de Riesgos.

Durante su intervención, Zittelli destacó ante responsables de la Comisión Europea el creciente impacto económico, social y ambiental que el cambio climático está teniendo sobre los territorios europeos. Como ejemplo reciente, se refirió al incendio forestal registrado esta semana en la Región de Murcia, que ha afectado a 177 hectáreas de monte y ha supuesto una amenaza para núcleos de población cercanos.

El director general subrayó la rápida actuación de los servicios regionales y locales de emergencia, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad y la Unidad Militar de Emergencias, cuya coordinación permitió controlar el incendio sin daños personales, aunque con importantes consecuencias para el entorno natural. Asimismo, reiteró la necesidad de que la Comisión Europea incorpore de forma efectiva a regiones y ciudades en la elaboración de las futuras políticas de resiliencia climática.

En este sentido, defendió que las administraciones territoriales aportan experiencia directa y conocimiento del terreno, elementos esenciales para mejorar tanto la prevención como la respuesta ante emergencias, siempre que dispongan de herramientas adecuadas y financiación suficiente.

Además de los debates sobre resiliencia climática, el Buró Político abordó asuntos estratégicos para el futuro de la Unión Europea, entre ellos la revisión del próximo presupuesto comunitario, el papel de las regiones en la política de cohesión, la seguridad energética y la mejora de la gobernanza europea.

Igualmente, la Región de Murcia participó en un seminario de la CRPM sobre resiliencia hídrica, centrado en el primer año de aplicación de la Estrategia Europea de Resiliencia del Agua. En este foro, la Comunidad Autónoma expuso su experiencia en la gestión de recursos hídricos en un territorio sometido a estrés hídrico estructural y destacó herramientas como la reutilización de agua, la desalación y las medidas de eficiencia en el consumo.

Asimismo, defendió la necesidad de reforzar la aplicación efectiva de las políticas europeas en esta materia y garantizar recursos financieros suficientes para afrontar los desafíos hídricos del futuro.

La participación en estos encuentros consolida la presencia de la Región de Murcia en los principales foros europeos de debate sobre cambio climático, gestión del agua y cohesión territorial. Asimismo, contribuye a que las políticas comunitarias tengan en cuenta la realidad y las necesidades de los territorios mediterráneos.