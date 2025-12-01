Archivo - La Región de Murcia la que menos ajusta el precio de la vivienda en un año, un 1,35%, según pisos.com - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vivienda de segunda mano en la Región de Murcia en noviembre de 2025 tuvo un precio medio de 1.466 euros por metro cuadrado, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com. Esta cifra registró un ascenso del 0,07% frente al mes de octubre, el tercero menos relevante del país. Interanualmente, se produjo un descenso del -1,35%, el menos intenso de España.

La Región de Murcia fue la cuarta autonomía más barata del país, por detrás de Extremadura (844 euros/metro cuadrado), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en noviembre de 2025 registró un precio medio de 2.420 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 0,10%. De un año a otro, subió un 3,04%.

MURCIA SE SITUÓ EN UNA POSICIÓN INTERMEDIA

La capital murciana arrojó una subida del 0,02% en el último mes, la segunda menos llamativa del país. Interanualmente, Murcia registró una caída del -1,85%. En noviembre de 2025, Murcia capital marcó un precio de 1.675 euros por metro cuadrado.

DATOS NACIONALES

El precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de noviembre de 2025 fue de 2.420 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una subida del 0,10% frente al pasado mes de octubre, cuando el precio por unidad de superficie fue de 2.418 euros. El repunte registrado con respecto a noviembre de 2024 fue del 3,04%.

"El mercado de la vivienda en España sigue mostrando una fuerte presión alcista en los precios", ha apuntado el director de Estudio de pisos.com, Ferrán Font. "Aunque el ritmo de crecimiento ya no es tan intenso, no hay señales de corrección porque el desequilibrio entre oferta y demanda continúa siendo profundo", ha indicado el experto, añadiendo que "La combinación de escasez de vivienda disponible, concentración de la demanda en áreas urbanas y falta de alternativas asequibles mantiene los precios elevados y limita la capacidad de acceso, especialmente los jóvenes".

En el ámbito hipotecario, la ligera relajación de los tipos de interés ha devuelto algo de oxígeno a los compradores, pero el entorno sigue siendo exigente. "Los bancos mantienen criterios prudentes y los compradores necesitan una base financiera sólida para acceder al crédito", asegura el portavoz del portal inmobiliario.

En este sentido, las compraventas siguen arrojando cifras relevante. "El volumen de transacciones es sólido, sostenido por compradores solventes e inversores, mientras que las adquisiciones de primera vivienda siguen debilitadas por la falta de ahorro previo y los precios elevados". Para Font, "el gran reto sigue siendo la oferta de vivienda, ya que continúa muy por debajo de las necesidades reales del país".

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN FUE LA CAPITAL MÁS CARA Y JAÉN LA MÁS BARATA

Según el informe mensual de pisos.com, las regiones más caras en noviembre de 2025 fueron B Baleares (5.114 euros/metro cuadrado), Madrid (4.514 euros/metro cuadrado) y País Vasco (3.297 euros/metro cuadrado) y las más baratas Extremadura (844 euros/metros cuadrado), Castilla-La Mancha (952 euros/metro cuadrado) y Castilla y León (1.240 euros/metro cuadrado). Interanualmente, el repunte más llamativo se dio en Madrid (6,26%), mientras que el ajuste más intenso se registró en Extremadura (-9,17%).

Respecto a las provincias, el incremento más abultado de un año a otro se localizó en Vizcaya (7,24%). La mayor bajada se registró en Huesca (-17,63%). En la clasificación de las provincias por precio, la primera posición en noviembre de 2025 fue para Baleares, con 5.114 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (4.514 euros/metro cuadrado) y Guipúzcoa (3.827 euros/metro cuadrado). En el lado opuesto estuvo Ciudad Real, que cerró la clasificación con 708 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Jaén (775 euros/metro cuadrado) y Zamora (795 euros/metro cuadrado).

En cuanto a las capitales de provincia, la subida más intensa se produjo en Toledo (9,87%). La capital que más bajó fue Valladolid (-11,62%). Ordenando las capitales de provincia por precio, Donostia-San Sebastián fue la más cara, con 6.607 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (6.302 euros/metro cuadrado) y Palma (5.305 euros/metro cuadrado). La capital de Jaén fue la más asequible con 1.264 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia baratas fueron Zamora (1.304 euros/metro cuadrado) y Ciudad Real (1.384 euros/metro cuadrado).