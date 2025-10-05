MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia recibió 955.633 viajeros de residentes en España durante el segundo trimestre del año, un 7,1 por ciento más que en el mismo período de 2024 y solo por detrás del País Vasco, según la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este volumen de turistas generó de abril a junio 2.785.285 pernoctaciones, lo que representa un aumento del 22,1 por ciento en relación con el mismo periodo de 2024 (10,6 por ciento en el conjunto nacional).

Al igual que ocurría con el número de viajes, la Región fue la segunda comunidad de destino con un mayor crecimiento interanual de las pernoctaciones de los españoles en sus viajes dentro del territorio nacional en el segundo trimestre, situándose únicamente por detrás del País Vasco.

En cuanto al número de pernoctaciones generadas, considerando los viajes como destino principal y como una etapa de viaje combinado, este se elevó hasta las 2.818.466, lo que supuso un incremento interanual del 24 por ciento. Así, la Región de Murcia fue la segunda comunidad de destino con un mayor crecimiento interanual de las pernoctaciones de los españoles en sus viajes dentro de España en el segundo trimestre de 2025 (24 por ciento), de nuevo, tan solo por detrás del País Vasco.

El turismo interno de los propios residentes en la Comunidad supuso un 43,2 por ciento del total de viajes de residentes en España a la Región. Esto se traduce en 413.007 viajes, un aumento del 22,5 por ciento respecto al año anterior.

Por su parte, los viajes desde el resto de las comunidades autónomas emisoras a la Región supusieron el 56,8 por ciento del total. Asimismo, el gasto diario en la Región de Murcia realizado por esta tipología fue de 67,43 euros. Durante el periodo total de su estancia, el turista residente en España gastó en la Región 195,54 euros, un 0,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2024.