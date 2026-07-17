La Región de Murcia recibirá 146 millones adicionales para dependencia entre 2026 y 2027 y generará 3.334 empleos

MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia recibirá 146 millones de euros adicionales para reforzar el sistema de atención a la dependencia entre 2026 y 2027, una financiación con la que el Gobierno central prevé crear 3.334 puestos de trabajo en el sector de los cuidados, atender a 7.119 nuevos beneficiarios y reducir la lista de espera en 4.904 personas.

En concreto, la Comunidad Autónoma contará con 48,6 millones de euros adicionales en 2026 y otros 97,3 millones en 2027, un incremento idéntico al previsto para Aragón, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Estas previsiones se producen después de que el Congreso de los Diputados aprobara este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, así como el real decreto-ley por el que se incrementa la financiación estatal destinada al denominado nivel mínimo de protección de la dependencia.

La reforma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales blinda la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia al establecer que la Administración General del Estado deberá asumir el 50% de la inversión, además de incorporar medidas para ampliar servicios y prestaciones y reducir la carga burocrática.

Asimismo, el real decreto-ley aprobado contempla un aumento de las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas en función del número de personas beneficiarias y del grado de dependencia reconocido.

Según el Ministerio, estas aportaciones han comenzado a transferirse este mes de julio y registran un incremento medio del 82%, con especial incidencia en los grados II y III de dependencia.

En el conjunto del país, el Gobierno prevé destinar 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas entre 2026 y 2027 para reforzar el sistema de dependencia, reducir las listas de espera e incorporar a 417.000 nuevos beneficiarios. Además, estima que esta financiación permitirá crear entre 107.735 y 115.050 nuevos puestos de trabajo en el sector de los cuidados.