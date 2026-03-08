La Región de Murcia refuerza sus capacidades en innovación pública a través de la formación 'Territories in Action'

Reunión del grupo de trabajo el pasado martes en Florencia. - CARM

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia participa en el programa europeo de formación 'Territories in Action', impulsado por el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, con el objetivo de reforzar la capacidad de las administraciones públicas para diseñar e implementar políticas públicas más innovadoras, eficaces y orientadas a resultados.

Se trata de una iniciativa de capacitación dirigida a técnicos de distintas administraciones y territorios, por lo que se centra en aprendizaje aplicado, intercambio de metodologías y trabajo colaborativo entre regiones. El programa combina sesiones online con dinámicas de trabajo conjunto entre territorios participantes y grupos de trabajo presenciales.

A lo largo de varios módulos temáticos, los equipos trabajan cuestiones clave para la acción pública, como la participación de los agentes del territorio, la definición de estrategias, la coordinación institucional, la implementación de políticas y la evaluación de resultados.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira subrayó que "la innovación pública no es un concepto abstracto, es una forma de trabajar mejor, con herramientas más actuales y con una mirada más orientada a resolver problemas reales del territorio".

En este sentido, destacó que "participar en un programa europeo como 'Territories in Action' nos permite incorporar metodologías consolidadas, contrastar enfoques con otras regiones y mejorar la calidad de nuestras políticas públicas, desde la planificación hasta la evaluación".

Las sesiones capacitan para poder avanzar en un itinerario de aprendizaje progresivo, combinando contenidos técnicos con ejercicios prácticos vinculados a retos reales meteorológicos y climáticos. Además, la formación incluye encuentros presenciales internacionales que refuerzan el componente aplicado y el intercambio de experiencias.

Se trata de pasar 'de la estrategia a la acción', con un formato intensivo de trabajo práctico orientado a transformar grandes retos territoriales en propuestas concretas. Durante las jornadas formativas, los representantes de los territorios participantes trabajaron en formato colaborativo, combinando análisis estratégico, conversaciones con expertos del ámbito académico sobre gobernanza e innovación en entornos complejos, trabajo en grupos mixtos para abordar desafíos desde una perspectiva sistémica, y diseño de propuestas orientadas a impulsar cambios transformadores.

El encuentro celebrado el pasado martes en Florencia concluyó con una presentación final de resultados y una reflexión sobre los aprendizajes obtenidos. Según explicó la secretaria autonómica, "el valor de estos encuentros es que permiten llevar al terreno lo aprendido y contrastarlo con realidades administrativas distintas, pero con retos muy similares".

La secretaria autonómica añadió que "compartir experiencias con otras regiones europeas ayuda a mejorar la coordinación, a identificar soluciones que funcionan y a reforzar redes de colaboración que pueden abrir nuevas oportunidades de trabajo conjunto".

AMPLIACIÓN CON MÓDULOS AVANZADOS

La iniciativa se orienta ahora hacia una ampliación en lo que se denomina 'módulos avanzados', con el fin de profundizar en las herramientas trabajadas y consolidar capacidades en los equipos técnicos participantes.

Esta extensión permitirá mantener el aprendizaje aplicado y seguir incorporando nuevas metodologías para afrontar desafíos complejos vinculados, entre otros ámbitos, a la transición ecológica, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

"La mejora continua en la administración pública exige formación y también espacios de práctica", indicó la secretaria autonómica. "Nuestro objetivo es que lo aprendido se traduzca en una forma más efectiva de diseñar e implementar políticas, con participación, coordinación y evaluación", concluyó María Cruz Ferreira.