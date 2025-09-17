La Región de Murcia registra 1.039 nacimientos en julio, un 2,2% menos que hace un año

Archivo - Un bebé de pocos días de edad coge el dedo de su madre. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró 1.039 nacimientos en julio de 2025, 24 menos que en el mismo mes del año anterior, lo que representa una descenso del 2,2%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 1.039 nacimientos, 309 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 274 de madres de 35 a 39 años; y 229 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 88 son de madres entre 40 y 44 años; 8 de 45 a 49 años y uno de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 102 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 29 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años.

De los nacidos en la Región en el séptimo mes del año, un total de 542 son mujeres y el resto, 497, hombres.

En los primeros siete meses de 2025 se ha registrado un total de 6.983 nacimientos en la comunidad, un 0,8% menos que en el mismo periodo de 2024.