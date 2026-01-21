Archivo - La Región de Murcia registra 1.112 nacimientos en noviembre, un 1,28% más que hace un año - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró 1.112 nacimientos en noviembre de 2025, 14 más que en el mismo mes del año anterior, lo que representa un aumento del 1,28%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 1.112 nacimientos, 360 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 292 de madres de 35 a 39 años; y 224 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 110 son de madres entre 40 y 44 años; 12 de 45 a 49 años y ninguno de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 20 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 23 de madres de 15 a 19 años y uno entre las menores de 15 años.

De los nacidos en la Región en el noveno mes del año, un total de 553 son mujeres y el resto, 560, hombres.

En los primeros nueve meses de 2025 se ha registrado un total de 11.454 nacimientos en la comunidad, un 0,37% más que en el mismo periodo de 2024.