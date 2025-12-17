La Región de Murcia registra 1.128 nacimientos en octubre, un 2,17% más que hace un año

Archivo - Un bebé de pocos días de edad coge el dedo de su madre - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró 1.128 nacimientos en octubre de 2025, 24 más que en el mismo mes del año anterior, lo que representa un ascenso del 2,17%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 1.128 nacimientos, 336 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 317 de madres de 35 a 39 años; y 215 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 113 son de madres entre 40 y 44 años; una decena de 45 a 49 años y uno de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 112 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 24 de madres de 15 a 19 años y uno entre las menores de 15 años.

De los nacidos en la Región de Murcia en octubre, un total de 564 son mujeres y el resto hombres.

En los primeros diez meses de 2025 se ha registrado un total de 10.348 nacimientos en la comunidad, un 0,33% más que en el mismo periodo de 2024.