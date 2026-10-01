La Región de Murcia registra en agosto la mayor estancia media en campings y la tercera en apartamentos turísticos

Archivo - Una ciclista circula cerca de la Playa Galúa, en la Manga del Mar Menor - Europa Press - Archivo

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la mayor estancia media en campings y la tercera en apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural el pasado mes de agosto, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los campings la Región contabilizaron una estancia media de 6,72 días y un total de 16.191 viajeros --2.039 de ellos extranjeros y 14.152 españoles--, así como 108.832 pernoctaciones.

El grado de ocupación en los 17 campings abiertos en la Región el pasado agosto, que ofrecían 9.249 plazas, fue de 46,1 en fin de semana, en este caso inferior a la media estatal (62,12).

En lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, la Región registró una estancia media de 4,47 días, el tercer dato más elevado de todo el país, y un total de 5.918 viajeros, 914 de ellos extranjeros, que realizaron 26.441 pernoctaciones.

En la Región, durante el octavo mes de 2026, abrieron 229 alojamientos rurales, que anotaron un grado de ocupación por plazas de 37,39 durante el fin de semana, frente al 48,85 de la media nacional.

En el caso de los apartamentos turísticos, la Región fue la comunidad con la tercera mayor estancia media el pasado mes de agosto, con 5,84 días, mientras que el conjunto de comunidades registró un promedio de 5,03.

En este tipo de establecimientos extrahoteleros, la Región contabilizó 21.365 viajeros, 3.812 de ellos residentes en el extranjero, y 124.158 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas durante los fines de semana en la comunidad fue de 52,26, inferior a la media estatal, y el personal empleado ascendió a 349.

Por su parte, las casas rurales de la Comunidad abiertas durante ese mes recibieron 5.004 viajeros españoles y 914 extranjeros, que realizaron 19.914 y 6.527 pernoctaciones, respectivamente, con una estancia media de 4,47 días, superior en este caso a la media nacional (3,80).

El grado de ocupación por plazas en fin de semana en este tipo de alojamientos fue de 37,39, frente al conjunto del país, cuya media fue de 46,50.

Además, los 11 albergues abiertos en la Región en agosto registraron 2.792 viajeros, 609 de ellos extranjeros, y 7.967 pernoctaciones, con una estancia media de 2,85 días, superior a la media estatal, que fue de 1,94.