La Región de Murcia registra una caída del 7,4% en la venta de turismos de ocasión en julio

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MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión en la Región de Murcia alcanzaron las 7.429 unidades durante el pasado mes de julio, lo que supone un descenso del 7,4% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos difundidos este jueves por las patronales Ganvam y Faconauto.

Pese al retroceso registrado en julio, el mercado regional mantiene un comportamiento positivo en el acumulado del ejercicio. Entre enero y julio se contabilizaron 48.904 operaciones de compraventa de vehículos de ocasión, un 1,1% más que en el mismo periodo de 2025.

En el conjunto del país, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión se situaron en 195.180 unidades durante julio, un 0,6% menos que un año antes. Sin embargo, en el acumulado del ejercicio el mercado ya supera los 1,29 millones de unidades vendidas, con un crecimiento del 2% interanual, lo que supone que por cada turismo nuevo se comercializan 1,7 vehículos usados.

Las patronales destacan además el avance del mercado de vehículos electrificados de segunda mano. En julio, las ventas de turismos eléctricos usados aumentaron un 31,5%, hasta las 3.347 unidades, mientras que las de híbridos enchufables crecieron un 44,7%, hasta las 5.987 operaciones. En conjunto, los modelos con enchufe representaron el 4,8% de las ventas de turismos de ocasión.

Por el contrario, los vehículos con motores de combustión continuaron perdiendo peso. Los diésel, que concentraron el 48% de las operaciones, redujeron sus ventas un 5% en julio, mientras que los de gasolina retrocedieron un 5,3%.