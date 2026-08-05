La Región de Murcia registra el julio más cálido de al menos los últimos 66 años, según la Aemet

Archivo - Termómetro en el centro de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró el pasado mes de julio una temperatura media de 28,5 grados centígrados, 3 grados por encima del valor de referencia (1991-2020), lo que lo convierte en un mes "extremadamente cálido" y en el julio más cálido de, al menos, los últimos 66 años, según el avance climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El anterior récord correspondía a los meses de julio de 2015 y 2023, ambos con una temperatura media de 28 grados. Tanto las temperaturas máximas como las mínimas contribuyeron a este carácter extremadamente cálido, aunque la anomalía fue más acusada en las máximas.

La temperatura máxima media alcanzó los 36,2 grados, 3,6 grados por encima de lo habitual y la más elevada de la serie histórica de los últimos 66 años, mientras que la media de las mínimas fue de 20,7 grados, la tercera más alta desde 1961.

Durante el mes se registraron dos episodios de calor. El primero coincidió con la ola de calor que afectó a España entre los días 5 y 9 de julio, con incidencia en la Región entre los días 7 y 10 y temperaturas superiores a los 40 grados en amplias zonas del interior. La máxima del episodio fue de 43,2 grados en la Base Aérea de Alcantarilla el día 8.

El segundo episodio, más prolongado, se desarrolló entre los días 15 y 24 de julio y coincidió parcialmente con la ola de calor nacional de los días 21 al 23. La temperatura máxima absoluta del mes se registró el día 23 en Caravaca de la Cruz, con 44,7 grados, un valor que superó tanto el récord de julio de esa estación como su anterior efeméride anual.

El calor nocturno también fue persistente. El Observatorio de Murcia registró 31 noches tropicales, una por cada día del mes, de las que 11 fueron tórridas. En San Javier se contabilizaron 29 noches tropicales, ocho de ellas tórridas, y en Alcantarilla 28 noches tropicales, también con ocho noches tórridas, lo que supone un récord para un mes de julio en este observatorio.

En cuanto a las precipitaciones, julio tuvo un carácter pluviométrico normal, con una media regional de 1,5 litros por metro cuadrado, equivalente al 83 por ciento de la mediana. Se trata, no obstante, del décimo julio más seco del siglo XXI.

Las lluvias fueron muy escasas y se concentraron casi por completo entre los días 17 y 23. La mayor precipitación mensual se registró el día 23 en el observatorio de Guadalupe, en Murcia, con 9 litros por metro cuadrado.

Durante el mes también se registraron 337 descargas nube-tierra, por debajo de la media del periodo 2000-2025, aunque distribuidas en un mayor número de días, principalmente entre el 19 y el 23 de julio.

En relación con el viento, Aemet destaca que los fenómenos más significativos estuvieron asociados a la actividad tormentosa de los días 20 y 23. El día 23 se registraron rachas de hasta 83 kilómetros por hora en Murcia, 81 en Mazarrón-Las Torres, 68 en Mula y 67 en Caravaca. La agencia considera que las características de estas rachas son compatibles con el paso de frentes de racha asociados a tormentas y con la probable ocurrencia de reventones, sin descartar que, de forma local, se superaran los 100 kilómetros por hora fuera de los emplazamientos de las estaciones meteorológicas.

Por otra parte, las precipitaciones acumuladas entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026 alcanzaron los 312,7 litros por metro cuadrado, el 120 por ciento del valor normal para ese periodo, por lo que el año hidrológico presenta, hasta el momento, un carácter húmedo.