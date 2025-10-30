La Región de Murcia registra la segundo mayor estancia media en apartamentos turísticos en septiembre

Archivo - Varias personas se bañan en la Playa Galúa, en la Manga del Mar Menor, a 16 de abril de 2021, en Cartagena, Región de Murcia (España) - Europa Press - Archivo

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la segunda mayor estancia media en apartamento turísticos el pasado mes de septiembre, con 5,89 días, solo por detrás de Islas Canarias (7,43 días), según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, este tipo de establecimientos recibieron en el noveno mes de 2025 un total de 10.521 viajeros, de los que 3.241 procedían del extranjero, y anotaron 62.014 pernoctaciones en total, la mayoría de residentes en España.

El grado de ocupación por apartamentos en fin de semana fue del 48,92 por ciento, frente al 70,90 por ciento de la media nacional; mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana alcanzó el 25,07 por ciento, frente al 45,74 por ciento nacional.

Para este tipo de alojamientos, en la Región había 9.357 plazas estimadas en un total de 2.136 apartamentos y 301 personas empleadas.

Además, la Región registró la tercera mayor estancia media de viajeros en campings en septiembre, con 4,68 días de media, y 77.220 pernoctaciones en este tipo de alojamientos turísticos extrahoteleros.

En concreto, los campings de la Región recibieron un total de 16.496 viajeros, de los que 10.981 procedían de otras comunidades españolas y 5.515 del extranjero.

El número de este tipo establecimientos que permanecieron abiertos en la Región fue de 21, con una capacidad estimada de 16.938 plazas y un grado de ocupación en fin de semana de 27,58 por ciento. Por su parte, la cifra de personas empleadas ascendió a 227.

En los alojamientos de turismo rural, el grado de ocupación por plazas en la Región de Murcia en septiembre se situó en 9,57, inferior a la media nacional, que fue del 23,44. Murcia registró en este periodo una estancia media de 2,23 días, inferior a la media del país (2,61 días).

En total, la Región registró 3.698 viajeros en alojamientos de turismo rural, 3.346 residentes en España y los 352 restantes extranjeros. El cuanto al número de pernoctaciones, la cifra ascendió a 8.240 para un total de 244 alojamientos abiertos con 2.869 plazas estimadas y un personal empleado de 337 personas.