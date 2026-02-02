La Región de Murcia registra la tercera mayor estancia media en apartamentos turísticos en diciembre

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la tercera mayor estancia media en apartamentos turísticos el pasado mes de diciembre, con 5 días, solo inferior a las Islas Canarias (7,96) y Cataluña (5,41), según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este tipo de establecimientos extrahoteleros, la Región contabilizó un total de 4.641 viajeros, 1.076 de ellos residentes en el extranjero, y 23.220 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas durante los fines de semana en la Comunidad fue de 12,19, y por apartamentos a 23,58, y el personal empleado ascendió a 200.

Por su parte, los campings de la Región registraron 9.433 viajeros, 5.465 de ellos extranjeros, para un total de 129.463 pernoctaciones, con una estancia media de 13,72 días, la más alta registrada en el conjunto nacional.

El grado de ocupación por plazas en los 20 campings abiertos en la Región el pasado diciembre, que ofrecían 16.362 plazas, fue de 45,85 en fin de semana, superior a la media estatal (42,43). Se trata del segundo dato más elevado de todas las autonomías, tras el anotado por Comunidad Valenciana (62,68).

En lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, la Región registró una estancia media de 2,17 días, inferior al dato estatal (2,51), y un total de 5.450 viajeros, 239 de ellos extranjeros, que realizaron 11.832 pernoctaciones.

En la Región, durante el mes de diciembre de 2025 abrieron 236 alojamientos rurales, que anotaron un grado de ocupación por plazas de 23,34 durante el fin de semana, frente al 29,63 de la media nacional.

Las casas rurales de la Comunidad abiertas durante ese mes, por su parte, recibieron 5.210 viajeros españoles y 239 extranjeros, que realizaron 11.016 y 816 pernoctaciones, respectivamente, con una estancia media de 2,17 días, inferior a la media nacional.

El grado de ocupación por plazas en fin de semana en este tipo de alojamientos fue de 23,34, frente al conjunto del país, cuya media fue de 29,75.

Los tres albergues abiertos en la Región de Murcia en diciembre registraron 1.248 viajeros, 356 de ellos extranjeros, y 2.881 pernoctaciones, con una estancia media de 2,31 días, superior a la media estatal, que fue de 1,92.