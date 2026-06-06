La Región de Murcia registró 75 nuevos diagnósticos de hepatitis C en 2025, la cifra más baja desde 2013

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró por primera vez en 2025 una tasa de incidencia de infección por virus de la hepatitis C inferior a 5 casos por 100.000 habitantes, con 75 notificados frente a los 124 nuevos diagnósticos de 2024.

Esta cifra supone la más baja desde 2013, incluso inferior al dato de 2020, en el que se contabilizaron 87 casos durante la pandemia de COVID-19. En 2024, los 124 notificados representaron el 5,1 por ciento del total nacional. Para 2025 aún no se dispone de datos a nivel estatal.

Por lo que se refiere al virus de la hepatitis B, en 2025 se confirmaron en la Región de Murcia 28 casos de infección aguda, con una incidencia acumulada de 1,76 casos por 100.000, el doble de la registrada en 2024.

Son datos recogidos en el informe 'Vigilancia epidemiológica de las hepatitis B y C' elaborado por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, en el que analiza el impacto de esta enfermedad vírica, principalmente en el periodo postpandémico 2021-2025.

Las infecciones por el virus de la hepatitis B y C se transmiten fundamentalmente a través de sangre contaminada, de relaciones sexuales sin protección y de una madre infectada a su hijo recién nacido. Estas dos últimas vías de transmisión son mucho más relevantes para la hepatitis B que para la C.

Las hepatitis crónicas B y C son la principal causa de cirrosis y cáncer hepático en todo el mundo, por lo que es muy relevante su prevención y un diagnóstico precoz.

Respecto a la hepatitis C, el informe recoge que la incidencia durante los últimos cinco años ha sido consistentemente superior en hombres (13,7 casos por 100.000 hombres) que en mujeres (5,1 casos por 100.000 mujeres) en todos los grupos de edad a partir de los 30 años. En ambos sexos, la mayor tasa de incidencia se concentra en la franja de edad de 50 a 59 años.

Entre 2021-2025, el porcentaje de personas con país de origen distinto de España fue del 28,7 por ciento frente al 22,9 por ciento del periodo prepandémico (2016-2019). En 2025, estos porcentajes fueron del 68 por ciento españoles y 28 por ciento personas con país origen distinto a España, sin registrarse ningún caso con diagnóstico previo en su país de origen.

Durante los últimos cinco años, el 33 por ciento de los casos con infección aguda no disponían de información sobre el posible factor de exposición. El principal factor identificado fue el contacto interpersonal sexual con un 27 por ciento de los casos, seguido del uso de drogas inyectadas causantes del 24 por ciento de las infecciones.

En 2025 solo se registró un caso de infección aguda por VHC en el que se desconoce el mecanismo de transmisión.

El diagnóstico precoz de las hepatitis víricas es fundamental para su tratamiento eficaz. Actualmente, el tratamiento de la infección crónica por hepatitis C registra tasas de curación en torno al 95 por ciento con tratamientos de tres meses de duración.

La Consejería de Salud cuenta desde 2015 con un riguroso sistema de información de nuevos diagnósticos del virus de la hepatitis C que permite estimar el número anual de nuevos casos y conocer las características epidemiológicas de los casos al diagnóstico.

Estas enfermedades se pueden prevenir con medidas como evitar compartir jeringuillas, mantener prácticas sexuales seguras y realizar intervenciones estéticas como piercings, tatuajes o cirugías menores en centros autorizados que cumplan las garantías sanitarias.

VIGILANCIA DE HEPATITIS B

Durante 2025, el 85 por ciento de los casos notificados de hepatitis B correspondieron a hombres (24 de los 28 casos) y la mayor incidencia se observó en el grupo de 25 a 34 años, seguido de la franja de edad de 35 a 44 años.

Durante el periodo 2008-2025 se han notificado ocho casos importados de infección por VHB, de los que el último y único caso se registró en 2025. El 64 por ciento de los casos notificados en 2025 requirieron hospitalización, con edades entre 25 y 65 años, sin que se haya registrado ningún fallecimiento entre ellos.

Estos resultados reflejan una situación en la que confluyen diversos factores como el uso de drogas tanto inyectables como no inyectables, la presencia de otras infecciones de transmisión sexual como el VIH y prácticas sexuales de riesgo, que favorecen la transmisión por vía sexual, a pesar de que tanto el VHC como el VHB son virus que se transmiten, principalmente, por vía parenteral, principal vía de transmisión a nivel mundial.