La Región de Murcia registró cerca de 2.000 notificaciones por posibles casos de maltrato infantil en 2024

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Registro de Maltrato Infantil de la Comunidad recibió en 2024 un total de 1.859 notificaciones de casos de posible maltrato a menores por sospechas o evidencias, lo que representa un aumento del 3,7% con respecto al año anterior, según datos del Centro Regional de Estadística (CREM) consultados por Europa Press.

De ellos, 853 correspondieron a negligencias --casos en los que las necesidades físicas, de seguridad, cognitivas y formativas básicas del menor no son atendidas por ningún miembro del grupo que convive con él--; 555 a maltrato emocional; 310 a maltrato físico y 141 a violencia sexual.

Respecto a la evolución del número de altas --resoluciones dictadas-- en medidas de protección a la infancia, el número de tutelas ascendió el pasado ejercicio a 430 --149 más que en 2023--, mientras que los acogimientos residenciales se situaron en 707 --142 más-- y los familiares en 126 --dos más--.

Por su parte, los autos de adopción nacional dictados fueron 35 (21 más que el año anterior).

MÁS CASOS DE DESPROTECCIÓN INFANTIL

Además, 1.397 menores de edad de la Región de Murcia sufrieron posibles situaciones de desprotección infantil en 2024, 268 más que en el ejercicio anterior.

En concreto, el servicio correspondiente recibió 502 notificaciones por situaciones de riesgo en menores --que pueden dar lugar o no a la apertura de un expediente familiar-- y abrió 895 expedientes por desamparo --que sí corresponden a nuevos expedientes abiertos--.