La Región de Murcia es la segunda CCAA en la que más crece el empleo vinculado a la alta tecnología

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, conoce algunos de los proyectos del CTNC durante su visita al centro. - CARM

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia es la segunda comunidad en la que más ha crecido el empleo vinculado a la alta tecnología, con un aumento del 7,8% que supera en más del doble el porcentaje de crecimiento de la media nacional (3,2%), según ha informado la Comunidad.

El indicador adelantado Cotec del año 2025 sobre Innovación, publicado esta semana, revela que la Región de Murcia sumó el año pasado hasta 149 nuevas afiliaciones en el sector de la alta tecnología y alcanza ya los 2.059 trabajadores en empresas del sector.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha destacado este miércoles estos datos durante una visita al Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación (CNTC) en la que ha estado acompañado del alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, y del presidente del centro, José García.

El titular de Empresa ha subrayado que estos datos confirman una tendencia al alza que se refleja en otros indicadores como la inversión en I+D, el número de empresas tecnológicas o el empleo tecnológico.

"La Región de Murcia es la tercera comunidad que más ha aumentado su inversión en I+D en la última década, casi un 7 % frente al 5,8 % de crecimiento de la inversión nacional, y reforzamos también el emprendimiento tecnológico, con 276 empresas 'tech' de las que casi la mitad se han creado en los cinco últimos años", ha dicho Marín.

"El compromiso del Gobierno regional con la innovación y el desarrollo tecnológico se traduce en hechos, y los hechos nos dicen que aumentamos la inversión en I+D, crecemos en empresas innovadoras y tecnológicas y creamos empleo vinculado a la investigación y al desarrollo; empleo estable, de calidad y con un elevado valor añadido que genera conocimiento", ha agregado.

El titular de Empresa ha destacado en este sentido el papel de la red de Centros Tecnológicos para impulsar y consolidar este ecosistema y recordó que organismos como el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva "son sinónimo de transferencia de todo ese conocimiento al tejido empresarial e industrial de nuestra Región".

Durante el año pasado, el CTNC participó en 69 proyectos de investigación y desarrollo, de los que la gran mayoría (45) se desarrollaron a petición de las empresas regionales.

3,3 MILLONES PARA 18 PROYECTOS DEL CTNC

También el año pasado, el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación prestó apoyo a más de 300 empresas a través de servicios como el acceso a información, a publicaciones especializadas o el apoyo para asistir a ferias y jornadas empresariales.

"Y si hablamos de empleo, otro de los aspectos más relevantes de los centros tecnológicos es que son una fuente de creación de empleo de alto valor añadido", ha destacado Marín.

En el caso del CTNC, cuenta en la actualidad con 31 trabajadores, de los que un total de 21 son doctores (7) y titulados superiores (14). "Los centros tecnológicos son una pieza clave en el ecosistema tecnológico e innovador que estamos creando y consolidando desde el Gobierno regional, y por eso mantenemos nuestro apoyo a esta red".

En este sentido, y a través del Instituto de Fomento (Info), la Comunidad ha impulsado en los cinco últimos años hasta 18 proyectos de vigilancia tecnológica e investigación a los que se han aportado más de 3,3 millones de euros.

Algunos de estos proyectos financiados con la colaboración de la Comunidad son una investigación para el desarrollo de 'packaging' alimentario a partir de recursos sostenibles; otro proyecto para lograr reducir los azúcares en los zumos o la obtención de pigmentos naturales a partir de subproductos naturales.