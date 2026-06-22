La Región de Murcia sitúa en 18,2 días su período medio de pago a proveedores en abril, por debajo de la media nacional

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MADRID/MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia situó su Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) en 18,20 días en abril, una cifra que sitúa a la comunidad autónoma por debajo del límite legal de 30 días y de la media del conjunto de las regiones españolas, que se estableció en 22,59 días tras descender 3,7 días respecto al mes anterior.

Baleares (46,46 días), Castilla y León (33,85 días) y Comunidad Valenciana (30,07 días) fueron las tres únicas comunidades autónomas que tardaron más de 30 días en pagar a sus proveedores durante el mes de abril, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda.

A continuación, figuran Navarra (27,47 días), Castilla-La Mancha (27,41 días), Cataluña (26,32 días); Asturias (23,39 días); Extremadura (23,17 días); País Vasco (20,21 días); La Rioja (19,93 días); Murcia (18,20 días); Aragón (17,36 días); Canarias (15,94 días); Madrid (15,26 días); Andalucía (14,11 días); Cantabria (14 días) y Galicia (13,35 días).

En cuanto a la deuda comercial, se cifra en 4.422,5 millones de euros, equivalente al 0,25% del PIB nacional, lo que supone un incremento de 186,5 millones de euros con respecto al mes anterior.

Sobre los pagos de naturaleza comercial efectuados en abril de 2026, éstos han ascendido a 6.675 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,75% con respecto a abril de 2025. De ellos, 4.098,4 millones de euros corresponden a pagos de naturaleza sanitaria, lo que supone un incremento del 6,5% en relación con el mismo periodo del año anterior.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El PMP ha descendido en abril de 2026 en todas las Administraciones Públicas (Administración Central, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Fondos de la Seguridad Social).

Además del descenso en el PMP de las comunidades autónomas, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el cuarto mes del año en 21,64 días, lo que supone 1,39 días menos que en marzo, mientras que las Entidades Locales en el modelo de cesión tienen un plazo de pago a proveedores de 30,17 días en el mes de abril, lo que supone 1,92 días menos que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 9,28 días en abril, lo que supone una disminución de 1,43 días en relación con el mes anterior.