La Región de Murcia es una de las primeras comunidades en adaptarse a la nueva plataforma estatal del sistema de Formación Profesional - CARM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Economía Social, es una de las primeras administraciones autonómicas en realizar registros efectivos en la nueva plataforma estatal del sistema de Formación Profesional, que impulsa el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Esta herramienta digital es uno de los instrumentos de gestión que introduce el nuevo sistema de Formación Profesional y permitirá integrar en un único expediente las acreditaciones que cada persona obtenga a través de la formación y de la experiencia laboral, facilitando el seguimiento de su trayectoria formativa y el reconocimiento de las competencias adquiridas a lo largo de su vida laboral.

La directora general del SEF, Pilar Valero, destacó que el SEF "ha participado activamente en las primeras fases de pruebas y mejora de esta herramienta, contribuyendo a su puesta en funcionamiento y a la incorporación temprana de sus registros al nuevo sistema estatal de formación profesional".

En concreto, la plataforma permitirá registrar las acreditaciones correspondientes a los grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional que gestiona el SEF. Estas incluyen acreditaciones parciales de competencia, certificados de competencia y certificados profesionales, obtenidos mediante acciones formativas o a través de procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral u otras vías no formales de formación.

EXPEDIENTE ÚNICO

La integración de estos registros permitirá que las nuevas acreditaciones expedidas en la Región de Murcia queden recogidas en el expediente único de cada persona, favoreciendo la acumulación progresiva de aprendizajes y el reconocimiento de las competencias profesionales en todo el territorio nacional. Asimismo, facilitará a las empresas la identificación de las cualificaciones de las personas candidatas.

Valero subrayó que este avance "refuerza el papel del SEF en la implantación del nuevo modelo de Formación Profesional y permitirá que las personas puedan acreditar las competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria, mejorar su cualificación y ampliar sus oportunidades de empleo".