La Región de Murcia suelta los dos primeros ejemplares juveniles de lince ibérico de 2025

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, liberó hoy dos ejemplares de lince ibérico en las Tierras Altas de Lorca - CARM

LORCA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha liberado este martes en Lorca los dos primeros ejemplares juveniles de lince ibérico, dentro de las ocho sueltas previstas para este año en la Región.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico "mantiene su compromiso" con el programa europeo LIFE LynxConnect de reintroducción del lince, según ha informado la Comunidad.

Se trata de 'Weeka', hembra de 9,4 kilos, y 'Windows', macho de 8,9 kilos, ambos procedentes del Centro de Cría de El Acebuche (Huelva), que han sido liberados mediante suelta directa en el entorno de las Tierras Altas de Lorca.

A estos se sumarán otros seis animales, tres hembras y tres machos, procedentes de los centros de cría de España y Portugal. Todos ellos estarán equipados con collares GPS para su seguimiento permanente.

El jefe del Ejecutivo regional ha calificado esta jornada como "emotiva", y ha afirmado que "hoy damos la bienvenida a dos nuevos lorquinos" para seguir consolidando a la Región de Murcia y las Tierras Altas de Lorca "como 'territorio lince' en España".

El presidente ha subrayado que la Región es ya "un territorio estable" para la población de linces, "no sólo por los ejemplares que hemos estado poniendo en libertad durante los últimos años, sino porque las hembras 'Urtsu' y 'Tahúlla' han tenido ya dos camadas", lo que ayuda a garantizar esa estabilidad.

Además, el máximo responsable autonómico ha puesto en valor que "estos animales están estableciendo corredores con otras comunidades autónomas, como Andalucía y Castilla-La Mancha, lo que también nos consolida como un territorio fundamental para la conexión y vertebración del territorio del lince en nuestra península".

La suelta de este martes se apoya en los avances logrados en los últimos años, con ejemplares que permanecen en la zona, hembras que han establecido territorios estables y una mejora progresiva del núcleo de población.

La pasada campaña de sueltas registró un hito relevante para el programa, el nacimiento por primera vez en la Región de dos camadas de lince ibérico, correspondientes a las hembras 'Urtsu' y 'Tahúlla', apenas dos años después del inicio del proceso de reintroducción.

NUEVAS CONEXIONES CON ZONAS DE REINTRODUCCIÓN EN C-LM

A estos avances se suma la progresiva integración de los ejemplares liberados en la red de poblaciones de la especie.

Los linces asentados en las Tierras Altas de Lorca establecieron corredores de conexión con áreas de reintroducción de Andalucía, como la Sierra de Arana (Granada), María (Almería) y Guarrizas (Jaén) y han registrado además nuevos desplazamientos hacia las zonas de Hellín, en Albacete, y Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real.

Esto "refuerza el papel estratégico de la Región de Murcia como territorio de enlace entre distintos núcleos de la Península".

La población de lince ibérico en España llegó apenas al centenar, mientras que ahora ha superado los 2.400 ejemplares. Este dato permitió rebajar el grado de amenaza de la especie y que pasara de estar en 'En Peligro' a 'Vulnerable', según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Finalmente, López Miras se ha mostrado "satisfecho por el éxito de este programa" y ha trasladado su agradecimiento "a todos los que lo han hecho posible, como veterinarios, agentes medioambientales, técnicos y profesionales del Centro de Recuperación de El Valle".