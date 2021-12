La Región de Murcia suma 398 casos nuevos de Covid en una jornada con un fallecido de 92 años sin vacunar

MURCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado 398 nuevos casos positivos por Covid-19 en las últimas 24 horas, en una jornada con un fallecido por esta causa. Se trata de un varón 92 años del Área de Salud V (Altiplano) que no estaba vacunado, según han informado fuentes de Salud.

De los 398 nuevos casos, 159 corresponden al municipio de Murcia, 101 a Cartagena, 22 a Molina de Segura, 21 a La Unión, 14 a Alcantarilla, 9 a Torre Pacheco, 8 a Alhama de Murcia, 8 a San Javier, 7 a San Pedro del Pinatar, 6 a Mazarrón y 5 a Archena. El resto están repartidos por los demás municipios.

Hay 140 personas hospitalizadas, de las que 104 están en planta, con edades comprendidas entre los 25 y los 96 años. En las UCI están las 36 personas restantes, entre los 44 y los 83 años (de ellos, más del 50% están sin vacunar).

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha admitido que está "preocupado" por el aumento de casos, porque es un virus cuyo contagio se multiplica por tres en los no vacunados e, incluso, la posibilidad de ingresar es siete veces mayor en los no inmunizados. "Quien se contagia, vacunado o no, contagia a las personas de su alrededor", según Pedreño.

Con la vacunación, Pedreño ha celebrado que se consigue que las personas que se contagian "sean menos graves y tengan menos mortalidad". Con estos datos de incidencia y en caso de no estar vacunados, ha advertido que la presión asistencial y la mortalidad sería "mucho más alta".

Por su parte, el número de casos confirmados de Covid-19 desde el inicio de la pandemia asciende a 150.042, y el de afectados actualmente a 3.668, mientras que en aislamiento domiciliario se encuentran 3.528 personas.

Hasta el momento 144.599 personas se han curado en la Región y 1.775 han fallecido. El número de pruebas realizadas es de 1.741.259 de PCR/Antígenos y 119.902 de Anticuerpos.