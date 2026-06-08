La Región de Murcia suma 50 Banderas 'Q' de Calidad Turística y 48 'S' de Sostenibilidad en playas y puertos deportivos

Entrega de Banderas 'Q' de Calidad y 'S' de Sostenibilidad Turística a playas y puertos deportivos certificados de la Región de Murcia - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia ha sumado este año medio de centenar de Banderas 'Q' de Calidad Turística y 48 'S' de Sostenibilidad Turística en playas y puertos deportivos, y, por primera vez, ha acogido el acto de entrega de estos distintivos que certifica el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES).

Estas distinciones, según ha manifestado la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, durante el evento celebrado este lunes, "reconocen el compromiso de nuestros municipios costeros y puertos con la excelencia turística, la sostenibilidad, la calidad de los servicios y la mejora continua".

El acto ha tenido lugar en Santiago de la Ribera, en San Javier, y ha contado con la participación del presidente del ICTES, Miguel Mirones; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y representantes de los municipios y entidades certificados.

En concreto, Águilas ha obtenido 6 'Q' y y otras tantas 'S'; Cartagena, 13 'Q' y las mismas 'S'; Los Alcázares, 6 'Q' y 6 'S'; Mazarrón, 9 'Q' y 11 'S'; San Javier, 11 'Q' y 11 'S'; San Pedro del Pinatar 4 'Q', y Puerto Yacht Cartagena una 'Q' y una 'S'.

La Región de Murcia se sitúa así entre las comunidades líderes de España en certificaciones de calidad y sostenibilidad turística en playas y puertos deportivos, pese a contar con menos kilómetros de litoral que otras autonomías turísticas del país. Destaca especialmente en sostenibilidad turística y se consolida como uno de los territorios con mayor implantación de certificaciones 'S' en playas.

"La sostenibilidad no es solo una obligación ambiental, también es una oportunidad para generar un turismo más competitivo, de mayor valor añadido y alineado con las nuevas demandas del visitante", ha dicho Conesa.

La titular de Turismo ha destacado que la calidad y la sostenibilidad "son hoy la mejor carta de presentación de un destino turístico y una garantía para quienes nos visitan", y ha puesto el acento en que las certificaciones "reconocen el esfuerzo constante que realizan durante todo el año ayuntamientos, gestores de playas, puertos deportivos y profesionales del sector turístico".

"El Gobierno regional mantiene una apuesta firme por un modelo turístico sostenible, innovador y basado en la mejora continua, y la Consejería trabaja junto al sector para reforzar la competitividad turística de la Región y seguir mejorando la experiencia de quienes nos visitan", ha afirmado Conesa.

Cartagena contará este verano con un total de 12 Banderas Azules --9 en playas, 2 en puertos deportivos y una compartida--, tras incorporar el enclave de La Azohía-El Cuartel al listado de distinciones reconocidas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

Con este resultado, Cartagena se sitúa como el cuarto municipio de España con mayor número de Banderas Azules, por detrás de Vigo, Sanxenxo y Águilas.

En total, el municipio ha obtenido 13 banderas 'Q' y 12 banderas 'S', unos galardones que reconocen los estándares de limpieza, accesibilidad, seguridad, gestión ambiental y mejora continua de su oferta costera.

Cinco playas del término municipal han logrado el doblete al obtener simultáneamente los sellos 'Q' y 'S', como son Barco Perdido, Cala Cortina, Galúa, Levante y San Ginés.

En cuanto a la relación de enclaves galardonados, el municipio lucirá este verano un total de 12 Banderas Azules: Cala Cortina, Levante-Cabo de Palos, San Ginés, Isla Plana, La Chapineta, El Portús, Calblanque, Cala del Barco y La Azohía-El Cuartel. A estos arenales se suman las distinciones obtenidas por las instalaciones náuticas del Real Club de Regatas y de Yacht Port Cartagena, además de la bandera azul que el municipio comparte con San Javier en el tramo del Banco del Tabal-Calnegre, en La Manga.

Por su parte, la excelencia en los servicios queda refrendada por las 13 banderas 'Q' de Calidad Turística que ondearán en el litoral cartagenero. Las playas que han logrado certificar estos estándares normativos son Barco Perdido, Cala Cortina, Cala del Pino, Cavanna, Galúa, La Gola, Levante y Puerto Bello. Completando este grupo de calidad se encuentran también los arenales de Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda, Playa Paraíso y San Ginés.

La protección ambiental se traduce en la consecución de 12 banderas 'S' de Sostenibilidad Turística. Este reconocimiento ha sido otorgado a los espacios cartageneros de Banco del Tabal-Calnegre, Barco Perdido, Cala Cortina, Cala del Barco, Cala Túnez, Galúa y Levante.

Asimismo, completan la lista de enclaves sostenibles las playas de El Cuartel, El Portús, Isla Plana, La Chapineta y San Ginés, consolidando una gestión costera que equilibra el uso turístico y la preservación del entorno.

Por parte de San Javier, las playas certificadas, todas ellas con la 'Q' y la 'S', son Barnuevo, Colón y Castillico, de Santiago de la Ribera, y la del Pescador Sin humo, y en La Manga del Mar Menor, Banco del Tabal-Calnegre, Pedrucho y Arenal, que además suman Bandera Azul, junto a Estacio, Ensenada del Esparto , en el Mediterráneo y Veneciola, Mistral y Pedruchillo, en el Mar Menor.

El alcalde, José Miguel Luengo, ha destacado el "gran esfuerzo" que realiza todo el equipo municipal para cumplir las exigencias de la normativa que el SICTES se ocupa de auditar y certificar y ha recordado que en San Javier se está trabajando con sistemas especiales de calidad en playas con la implantación de la norma ISO desde 2010.

Luengo ha garantizado que "el Ayuntamiento de San Javier va a seguir haciendo ese esfuerzo, decididos a seguir promocionando un destino que va a más con la sostenibilidad y la accesibilidad", y ha destacado la accesibilidad ya de las playas y el baño adaptado con sillas y muletas anfibias de la que disponen de manera estratégica gran parte de las playas municipales.

PROYECTO DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE LA 'Q' Y LA 'S'

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, junto al ICTES, desarrolla un proyecto regional para impulsar la implantación y certificación de las marcas 'Q' Calidad Turística y 'S' Sostenibilidad Turística en recursos y servicios turísticos.

El objetivo es sensibilizar al sector turístico regional en materia de calidad y sostenibilidad, impulsar la implantación de estándares de excelencia, favorecer buenas prácticas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y apoyar a empresas y entidades turísticas en la elaboración de sus informes de sostenibilidad y manuales de calidad.

El proyecto, que está dotado con 100.000 euros, contempla la implantación de sistemas de calidad y sostenibilidad en 35 recursos turísticos de gestión pública y privada de la Región de Murcia, e incluye formación, asistencias técnicas presenciales, tutorización online, validación de informes y apoyo económico para auditorías externas.