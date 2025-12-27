La Región de Murcia vuelve a estar en alerta amarilla este domingo por lluvias

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que la Región de Murcia volverá a estar en alerta amarilla este domingo por lluvias y la posibilidad de tormentas. En concreto, la franja horaria en la que estarán activos los avisos será de las 00.00 a las 21.00 horas.

De este modo, las comarcas del Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón podrán recibir hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, en la comarca del Noroeste ese aviso amarilla alerta de una precipitación acumulada en una hora de hasta 60 litros.