La Región ofrece a Bruselas su modelo hídrico y reclama reconocer la singularidad de las cuencas con déficit estructural

Imágenes Del Consejero Joaquín Buendia Durante La Reunión Con Responsables De La Dirección General De Medio Ambiente De La Comisión Europea En La Que Han Abordado Asuntos Relacionados Con La Gestión Y Resiliencia Hídrica. - CARM

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha ofrecido este miércoles a la Comisión Europea la experiencia de la Región de Murcia en materia de depuración, reutilización y digitalización del agua para contribuir al desarrollo de la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, y ha planteado que la política hídrica comunitaria tenga en cuenta, según ha señalado, la situación de los territorios con déficit estructural.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha trasladado este planteamiento al director general adjunto de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Patrick Child, durante una reunión mantenida este miércoles en Bruselas, según ha informado la Comunidad.

"Ponemos a disposición de la Comisión un modelo que lleva veinticinco años demostrando que la economía circular del agua funciona. Para la Región de Murcia la reutilización no es un objetivo: es la práctica diaria", ha afirmado Buendía.

Según los datos facilitados por el Gobierno regional, la Región depura 120 hectómetros cúbicos de agua al año, el 99% del agua utilizada en viviendas e industrias, y pone el 96% de ese volumen a disposición de las comunidades de regantes. Asimismo, el Ejecutivo autonómico señala que el 87% de los cultivos de regadío se abastece mediante riego localizado y de precisión, frente al 57% de media nacional.

Durante el encuentro, Buendía ha expuesto que la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica contempla distintas líneas de acción, pero que, a su juicio, ninguna aborda todavía su aplicación por parte de las regiones.

La Región de Murcia coordina el grupo de trabajo sobre regulación y planes europeos de la Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica, en el que se elabora un documento de orientaciones sobre la implantación regional de la Estrategia.

El consejero también ha señalado que la Región cumple, en parte, las dos exigencias que considera de mayor coste de la nueva Directiva de aguas residuales urbanas. Según ha indicado, varias depuradoras cuentan ya con tratamiento cuaternario y el sistema de depuración alcanzó en 2025 un 22,6% de autosuficiencia energética mediante fuentes renovables. A ello se suma, según ha explicado, el proyecto RegenIA, cofinanciado con fondos europeos y dotado con un presupuesto de 6,9 millones de euros, que prevé aplicar inteligencia artificial en los 45 municipios.

Buendía ha señalado que extender estas actuaciones al conjunto del sistema requeriría reformar un centenar de instalaciones, con una inversión de cientos de millones de euros, y ha apuntado que actualmente no existe una línea de financiación europea específica para ello.

"Los fondos europeos premian a las regiones que se están poniendo al día, no a las que ya hicieron el trabajo y ahora tienen que financiar el paso siguiente. Una región que depura el 99% de sus aguas y reutiliza el 96 no tiene margen fácil: lo que nos queda es un salto de calidad, y es el más costoso de todos", ha subrayado Buendía.

En este sentido, el consejero ha reclamado que este esfuerzo sea tenido en cuenta en la financiación europea y ha ofrecido la Región de Murcia como territorio de demostración para acreditar, según sus palabras, que la nueva Directiva es aplicable y asumible.

SENDA PROGRESIVA PARA LOS ACUÍFEROS

Por otro lado, Buendía ha expuesto ante la Comisión Europea la situación del sistema hidráulico español, con cuencas atlánticas que, según ha indicado, superan los 1.000 milímetros de lluvia frente a cuencas del sureste que no alcanzan los 300, así como una variabilidad que puede multiplicar por cinco, de un año a otro, el agua que recibe la cuenca del Segura.

En este contexto, ha señalado que a partir de 2027 concurrirán en la Región dos ajustes: la reducción de los recursos que llegan de otras cuencas a través del Trasvase y la adaptación de las extracciones de agua subterránea a la recarga natural.

Según las estimaciones expuestas por el consejero, ambos ajustes supondrían un desfase de 400 hectómetros cúbicos anuales.

"Esos 400 hectómetros cúbicos suponen en torno al uno por ciento de lo que consume España en un año. Pero medidos frente a nuestra propia cuenca son la mitad de todo lo que produce el Segura en un año normal, y más de lo que produce en uno seco. La pregunta no es si el agua existe en España, sino cómo se distribuye y a qué ritmo se le pide a un territorio que se ajuste", ha planteado Buendía.

El consejero ha explicado que el Gobierno regional "no discute el objetivo de ajustar las extracciones de los acuíferos a su recarga, sino el ritmo", y ha reclamado una "senda progresiva" para reducir las extracciones a medida que estén disponibles los recursos alternativos destinados a sustituir esos volúmenes.

Según ha indicado, la Directiva Marco del Agua contempla la posibilidad de ajustar plazos y objetivos cuando concurren condicionantes naturales o cuando las alternativas resultan desproporcionadamente costosas.

"Los acuíferos se recuperan a lo largo de décadas: eso es una condición natural, no un retraso administrativo. Y la eficiencia que hemos alcanzado no se construyó en lugar de una garantía de suministro, sino apoyada en ella. Ni un gobierno regional ni una explotación agrícola invierten a veinticinco años sin una expectativa razonable de recursos en cantidad y calidad suficiente y a un precio asequible", ha señalado Buendía.