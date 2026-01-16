La Región organiza 34 'showcookings' para dar a conocer su gastronomía en Madrid Fusión

Presentación de la participación de la Región de Murcia en Madrid Fusión 2026 - CARM

La Comunidad Autónoma desplegará su potencial gastronómico en Madrid Fusión, uno de los congresos de cocina más influyentes del mundo, que en esta ocasión se celebra del 26 al 28 de enero en el recinto ferial de IFEMA bajo el lema 'El cliente toma el mando'.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha explicado que este año la participación de la Región incluirá 35 actuaciones gastronómicas, "diseñadas para poner en valor y dar a conocer la calidad, diversidad y creatividad de la cocina regional".

La presencia de la Región de Murcia incluirá 34 'showcookings' en el estand de '1.001 Sabores Región de Murcia', protagonizados por cocineros y pasteleros adheridos al sello gastronómico regional; tres ponencias en los principales escenarios del congreso, orientadas a destacar la innovación, la investigación culinaria y el talento profesional; y la participación en el Campeonato Oficial Hostelería de España-Tapas y Pinchos, uno de los concursos más relevantes del certamen.

El estand de la Región mantendrá el tamaño y la línea visual de ediciones anteriores, con un muro vegetal elaborado con mil kilos de 40 variedades de frutas, verduras y hortalizas representativas de la huerta murciana, como elemento identitario del territorio y de su despensa.

Carmen Conesa, ha destacado que la participación de la Región en Madrid Fusión "supone consolidar la marca '1.001 Sabores' como símbolo de una gastronomía innovadora, diversa y auténtica. Además, impulsamos la visibilidad y proyección de los chefs y establecimientos regionales y se activará oportunidades reales de negocio y colaboración profesional". "Todo ello,-ha añadido- en una edición especialmente internacional, alineada con nuestro Plan de Internacionalización, que refuerza el posicionamiento del destino en los principales mercados y ante prescriptores y operadores de primer nivel".

PROGRAMA '1.001 SABORES REGIÓN DE MURCIA'

Durante los tres días del congreso, el estand regional acogerá 34 demostraciones culinarias, de las cuales 30 serán 'showcooking' salados y cuatro dulces, a cargo de algunos de los cocineros y pasteleros más destacados de la Región. Los 'showcooking' ofrecerán interpretaciones contemporáneas del recetario regional, puesta en valor del producto local y de temporada, aplicación de técnicas actuales a la cocina tradicional y relatos personales y de territorio a través de la gastronomía.

Cada jornada contará con una degustación de asiáticos acompañados de dulces regionales, reforzando la identidad gastronómica de la tierra. Todas las elaboraciones estarán maridadas con cervezas y vinos de las denominaciones de origen protegidas Bullas, Jumilla y Yecla.

Fuera del estand regional, la Comunidad tendrá una presencia destacada en los principales escenarios del congreso. El lunes, el chef Pedro Buitrago, del restaurante Tándem (Murcia), participará en el escenario Experience, dedicado a la cocina de autor, la creatividad y la experiencia gastronómica, con su propuesta 'Cocina de recuerdo y mercado', basada en recetas antiguas y sabores de infancia.

El martes, una de las actuaciones principales de la delegación regional será la del reciente Estrella Michelin Alejandro Ibáñez, del restaurante Barahonda (Yecla), que intervendrá en el Auditorio principal con una ponencia titulada 'Cocinando memoria y tiempo', centrada en recordar el recetario de los antepasados, cocinando sus costumbres, su memoria y sus tradiciones con vistas de una cocina actual.

Por otra parte, el pastelero Diego Pagán, de Artesanos San Ramón (Fuente Álamo), representará también el martes a la Región en el Escenario Pastry, dedicando su intervención, 'Panes secos', a dar a conocer el oficio que rodea el mundo del pan, entendiendo el sabor y la textura de este producto gastronómico y reflexionando sobre el valor culinario que ofrece.

Asimismo, el cocinero Salvador Fernández, del restaurante Casa Borrego (Bullas) participará, con la tapa 'Todo al grana', en el Campeonato Oficial Hostelería de España - Tapas y Pinchos. Del mismo modo, Alejandro Ibáñez, de Barahonda (Yecla), optará al galardón 'Cocinero Revelación Gran Premio Balfegó'.

De forma complementaria, el Centro de Cualificación Turística (CCT) desplazará a 80 alumnos y formadores de las áreas de cocina, sala y repostería, con el objetivo de facilitar el contacto directo con la élite profesional y acercar a los futuros profesionales del sector a las últimas tendencias gastronómicas.