La Región se promociona en Bélgica con un viaje de prensa centrado en turismo familiar, cultural y de naturaleza

Viaje de familiarización dirigido a periodistas belgas (press trip) - CARM

MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) - La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha organizado un viaje de familiarización dirigido a periodistas belgas (press trip), con el objetivo de promocionar la Región de Murcia como destino preferente para disfrutar del turismo familiar, cultural y de naturaleza.

La iniciativa, desarrollada junto con la Oficina Española de Turismo en Bruselas, se extenderá durante todo este fin de semana y permitirá a los periodistas documentar su experiencia mediante reportajes, crónicas y publicaciones en medios y plataformas especializadas que en conjunto alcanzan una audiencia estimada de más de 1,6 millones de lectores mensuales.

El director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, destacó el carácter estratégico de esta actuación, al tratarse de un mercado prioritario para la Región. De hecho, y según la encuesta Frontur, Bélgica fue en 2025 el tercer mercado emisor internacional a la Región, con 95.186 turistas, una cuota del 7,8 por ciento del total de visitantes extranjeros y un gasto de 176,5 millones de euros.

El programa incluye la visita a algunos de los principales atractivos turísticos de la Región, como el Real Casino y el centro histórico en la ciudad de Murcia; el Valle de Ricote y la Ruta del Vino de Bullas. El recorrido continúa en Cartagena, con visitas guiadas al puerto, el Teatro Romano y el ascensor panorámico. También a Cabo de Palos, a su faro y al entorno litoral.

Finalmente, el itinerario se completa con la visita al Parque Natural de Sierra Espuña, con parada en el centro de visitantes y distintos miradores.