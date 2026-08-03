Archivo - La Región recibe 582.437 turistas internacionales hasta junio, un 2,9% más que hace un año - CARM - Archivo

MURCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cerró el primer semestre del año con los mejores datos de turismo internacional de su historia para este periodo, al recibir 582.437 turistas extranjeros, un 2,9% más que en el mismo semestre de 2025, según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, y de acuerdo con la explotación de los datos de la encuesta Egatur del INE, los turistas internacionales realizaron un gasto récord de 775,7 millones de euros entre enero y junio, un 3,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la Comunidad.

Otro de los indicadores destacados fue el gasto medio diario, que alcanzó los 124,15 euros, un 13,2% más que en 2025, muy por encima del incremento registrado en el conjunto de España (2,9%). Este dato sitúa a la Región como la segunda comunidad autónoma donde más aumentó el gasto diario de los turistas extranjeros.

Además, la Región volvió a situarse como la comunidad autónoma donde los visitantes internacionales permanecieron más tiempo, con una estancia media de 10,7 días, frente a los 6,9 días de media nacional.

PRINCIPALES MERCADOS

Reino Unido volvió a ser en los seis primeros meses del año el principal origen del turismo internacional hacia la Región, con 186.633 turistas, un 9,4% más que en el primer semestre de 2025, lo que representa el 32% del total de visitantes extranjeros.

Francia ocupó la segunda posición, con 74.142 turistas (12,7 por ciento del total), seguida de los países nórdicos, que experimentaron uno de los mayores crecimientos del periodo al alcanzar 40.884 turistas, un 58,3% más que el año anterior y con una cuota sobre el total de visitantes del 7%.

A continuación, se situaron los Países Bajos, con 40.351 turistas (6,9 por ciento); Bélgica, con 38.972 visitantes (6,7 por ciento); Alemania, con 36.755 turistas (6,3 por ciento), e Irlanda, con 26.526 visitantes (4,6 por ciento), mercado que registró otro destacado incremento del 55,5% respecto al primer semestre de 2025.

En cuanto al medio de transporte utilizado, el 76,3% de los turistas internacionales llegaron a la Región por vía aérea. Entre enero y junio utilizaron este medio 444.360 viajeros, un 9,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

MÁS DE 119.000 TURISTAS EN JUNIO

La llegada de turistas extranjeros a la Región de Murcia en junio alcanzó la cifra de 119.088 turistas, la más elevada de la serie histórica. Este volumen de viajeros supuso un crecimiento interanual de 10.361 turistas, (un 9,5%), por encima de la tasa nacional (2,9%) y el tercer mayor incremento por comunidades.

De igual modo, el gasto medio diario de los turistas extranjeros que visitaron la Región alcanzó este mes los 135,53 euros, un 20,6% más que el realizado en junio del año anterior (0,8 por ciento en España), lo que sitúa a la Región como la segunda comunidad con un mayor crecimiento del gasto diario de este mes.