La Región recibirá 5,1 millones del Gobierno para incorporar la IA al sistema sanitario público

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MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España destinará 5,1 millones de euros a impulsar la implantación de la inteligencia artificial (IA) en el sistema sanitario público de la Región de Murcia, en el marco de un convenio suscrito entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El acuerdo permitirá desarrollar servicios digitales inteligentes en el ámbito del Sistema Nacional de Salud mediante la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y analítica avanzada orientadas a mejorar la asistencia sanitario.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha destacado que esta inversión contribuirá a que los profesionales sanitarios "mejoren los diagnósticos y realicen un seguimiento más preciso de los pacientes", además de permitir "reducir desplazamientos y ofrecer una atención más personalizada, ágil y eficiente".

Asimismo, ha señalado que el convenio dotará al sistema sanitario regional de la infraestructura necesaria para incorporar estas tecnologías y ha afirmado que el objetivo es "aprovechar esta tecnología para mejorar la vida de las personas, transformando la atención sanitaria con mejoras sin precedentes en la detección y tratamiento de enfermedades".

Por su parte, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y presidenta de Red.es, María González Veracruz, ha asegurado que el convenio permitirá que "la sanidad pública de la Región de Murcia tenga más herramientas, que los profesionales dispongan de más tiempo y que los pacientes reciban una mejor atención".

Además, ha defendido que el acuerdo refleja "el compromiso del Gobierno de España con la modernización de la sanidad pública murciana", al considerar que la inteligencia artificial constituye "una oportunidad para mejorar la vida de las personas".

El convenio contempla la implantación de programas de monitorización remota de pacientes con patologías crónicas, el desarrollo de herramientas de analítica avanzada en salud y la puesta en marcha de aplicaciones basadas en inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico, favorecer la detección precoz de enfermedades y asistir a los profesionales sanitarios, especialmente en Atención Primaria.

La actuación forma parte de un programa estatal dotado con 223 millones de euros, financiado con 139,3 millones procedentes de fondos FEDER gestionados por Red.es y una aportación nacional de 84,1 millones del Ministerio de Sanidad. 'Red.es' será la entidad encargada de la ejecución y el seguimiento de los proyectos.