La Región refuerza en 2025 su proyección internacional en el ámbito turístico con el proyecto europeo 'SlowDown'

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, ante el Parlamento Europeo, en su participación en octubre en la Semana de las Regiones y las Ciudades. - CARM

MURCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Durante 2025, la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas ha consolidado la proyección internacional de la Región de Murcia mediante su participación activa y liderazgo en el proyecto europeo 'SlowDown', enmarcado en el programa Interreg Europe y centrado en el impulso de un modelo de turismo sostenible, 'slow' y de interior.

En el ámbito internacional, la Región de Murcia ha tenido presencia en Bruselas, con su participación en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, uno de los principales foros europeos de intercambio de políticas públicas, donde "hemos compartido la estrategia regional de turismo 'slow' y reforzado la visibilidad de la Región de Murcia ante instituciones y regiones europeas", subrayó la directora general, Eva Reverte.

Asimismo, en el marco del proyecto, la Dirección General ha participado en visitas técnicas internacionales, entre ellas a la comarca de Galway (Irlanda), con el objetivo de conocer experiencias consolidadas de turismo 'slow' y desarrollo de destinos rurales sostenibles, incorporando buenas prácticas al modelo turístico regional.

De forma paralela, la Región de Murcia ha actuado como destino anfitrión y recibió en 2025 a socios del proyecto procedentes de Hungría, que visitaron la comarca del Noroeste, donde conocieron sobre el terreno la estrategia regional, los recursos turísticos de interior y el trabajo de coordinación impulsado desde la Dirección General con los destinos locales.

El proyecto ha tenido además una clara traslación al territorio, con la celebración de reuniones de trabajo con 'stakeholders' locales y regionales en municipios como Blanca y Moratalla, implicando a ayuntamientos, agentes turísticos y actores del territorio en la elaboración del Plan de Acción Regional de Turismo 'Slow'.

En palabras de la directora general, Eva Reverte, 'SlowDown' "es un ejemplo de cómo estamos situando a la Región de Murcia en el mapa europeo del turismo sostenible, participando activamente en los espacios donde se toman decisiones y trasladando ese trabajo internacional a proyectos concretos en los municipios y destinos de interior".

Reverte señaló que "este proyecto nos permite aprender de otras regiones europeas, pero también mostrar fuera de España el modelo turístico que estamos construyendo en la Región de Murcia, basado en la calidad, la sostenibilidad y la identidad del territorio".

'SlowDown' se ha consolidado así, en 2025, como una herramienta estratégica de internacionalización, liderada desde la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, que contribuye a mejorar la competitividad del destino Región de Murcia y a avanzar hacia un desarrollo turístico más equilibrado y sostenible.