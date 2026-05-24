La Región refuerza su liderazgo como destino de golf en la IAGTO European Convention celebrada en Málaga

En el marco del evento, la representación regional participó en un workshop profesional con 10 mesas de trabajo atendidas por 18 profesionales del sector - CARM

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), participó en la IV edición de la IAGTO European Convention, que se celebró del 18 al 20 de mayo en Málaga y que está considerada el principal encuentro internacional del turismo de golf en Europa, con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la Costa Cálida-Región de Murcia como destino de referencia en este segmento.

El director del Itrem, Juan Francisco Martínez, destacó que "estas acciones contribuyen a proyectar la Región como uno de los destinos más atractivos para los golfistas europeos, gracias a la combinación de clima, calidad de las infraestructuras y una amplia oferta complementaria de ocio, cultura y gastronomía disponible durante todo el año".

En el marco del evento, la representación regional participó en un workshop profesional con diez mesas de trabajo atendidas por 18 profesionales del sector. Durante las jornadas se mantuvieron 40 reuniones con turoperadores, medios especializados, plataformas digitales y organizadores de torneos, con el objetivo de fortalecer alianzas comerciales y abrir nuevas oportunidades de promoción y comercialización del destino.

Esta acción se enmarca en la estrategia anual de promoción internacional del Itrem en el segmento de golf, que incluye la presencia en ferias especializadas como Matka (Helsinki) y Ferie for Alle (Herning, Dinamarca), campañas promocionales con NordicGolfers.com, colaboraciones con la Asociación Española de Seniors de Golf, Aesgolf, y el apoyo continuado a Aegolf.