La Región refuerza su presencia en 'Transfiere' con un estand ampliado y situado en el eje central del foro de I+D+i

MURCIA 22 Feb.

La Región de Murcia volverá a estar presente en 'Transfiere', el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que se celebra en Málaga del 24 al 26 de febrero, con una delegación institucional encabezada por el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

En esta XV edición, la Comunidad refuerza e impulsa su participación con un estand institucional de 56 metros cuadrados, de mayor dimensión y mejor ubicación, situado en una zona central del recinto, con el objetivo de ganar visibilidad y facilitar la generación de contactos, alianzas y oportunidades de colaboración para el ecosistema innovador regional.

El consejero subrayó que "Transfiere es una cita estratégica para conectar el talento y la capacidad tecnológica de la Región de Murcia con empresas, inversores y administraciones que buscan soluciones innovadoras".

Vázquez añadió que "reforzar nuestra presencia, con un estand más amplio y en una ubicación preferente, responde a una idea muy clara: estar donde se toman decisiones, donde se construyen proyectos y donde se abren puertas a nuevas colaboraciones".

El espacio regional estará compartido por la Fundación Séneca, dependiente de la Consejería, y las universidades de la Región, desde donde se exhibirán avances, productos y servicios vinculados a la investigación aplicada y la innovación, con demostraciones orientadas a acercar el conocimiento científico al tejido productivo y favorecer acuerdos de cooperación.

La feria se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro del sistema español e internacional de innovación, al reunir a empresas, entidades y administraciones públicas vinculadas a la I+D+i, junto a universidades y organismos intermedios de apoyo a la transferencia.

En la última edición, primera en la que estuvo representada la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, la organización situó la participación por encima de las 700 entidades públicas y privadas y la asistencia en más de 5.200 profesionales procedentes de 40 países, lo que evidencia el carácter internacional y la capacidad del foro para generar networking especializado.

En paralelo a la actividad expositiva, el foro incluye un programa centrado en la colaboración público-privada, la financiación de la innovación, el impulso al emprendimiento tecnológico y la valorización del conocimiento.

En este marco, el consejero mantendrá encuentros de trabajo con agentes del ecosistema innovador y con entidades clave para el desarrollo tecnológico, entre ellas el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), presente en el programa oficial con distintas sesiones sobre instrumentos de apoyo a la I+D+i.

COLABORACIÓN CON EL CDTI EN EL PROYECTO 'RECUPERA'

El Gobierno regional aprovechará además esta cita para poner en valor la colaboración con el CDTI en proyectos de innovación y transferencia, como 'Recupera', dirigido al desarrollo de tecnologías innovadoras que reduzcan los nitratos y nutrientes en el Mar Menor, y para reforzar la coordinación con organismos nacionales y europeos en materia de financiación, cooperación tecnológica y captación de iniciativas estratégicas.

"El valor de Transfiere no está solo en mostrar capacidades, sino en convertirlas en proyectos reales", señaló Vázquez. "Aquí se habla con quien puede escalar una tecnología, financiar un desarrollo o incorporar innovación a procesos productivos. Y la Región de Murcia quiere estar en esa conversación con propuestas solventes y con un mensaje nítido: tenemos conocimiento, tenemos capacidad investigadora y queremos que se traduzca en competitividad y empleo".

La edición 2026 contará además con la República de Corea como país invitado, lo que refuerza el perfil internacional del evento y abre un espacio adicional para explorar oportunidades de cooperación con uno de los ecosistemas tecnológicos más avanzados, especialmente en ámbitos de alta intensidad innovadora.

Con esta participación, el Gobierno regional "mantiene su apuesta por situar a la Región de Murcia en los principales foros donde se articulan políticas, tendencias y alianzas en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, favoreciendo el contacto directo entre universidad, empresa e instituciones y promoviendo nuevas oportunidades para el tejido productivo regional", destaca el ejecutivo autonómico.