La Región registra un gasto sanitario de 2.155 euros por habitante en 2024, por encima de la media nacional

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MADRID/MURCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró en 2024 un gasto sanitario por habitante de 2.155 euros, por encima de la media de las comunidades autónomas, que se situó en 1.957, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

Así, la Región registró un gasto sanitario público en sanidad de 3.398 millones de euros, lo que representa el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha destacado que en la Región de Murcia "invertimos casi 200 euros más por habitante que la media nacional para garantizar una sanidad pública de calidad y equitativa".

"A pesar de ser una de las comunidades peor financiadas de toda España y más maltratadas en este sentido por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno regional invierte casi 200 euros más que la media del país en cada ciudadano", ha comentado Pedreño.

"Esto garantiza una sanidad pública de calidad, equitativa y con todas las garantías", ha agregado.