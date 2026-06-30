La Región registró 12.258 fallecimientos en 2025, con los tumores y las patologías circulatorias como principales causas

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MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12.258 personas fallecieron en la Región de Murcia por diferentes causas en 2025, lo que representa un incremento del 4,7% en comparación con el año anterior, según los datos oficiales de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de decesos registrados en la comunidad, 6.306 correspondieron a hombres y 5.952 a mujeres, con una concentración de la mortalidad en las franjas de edad más avanzadas, especialmente a partir de los 75 años.

Los tumores se posicionaron como la principal causa de muerte en la Región, tras ocasionar un total de 3.324 fallecimientos, un 6,2% más que el año anterior.

El tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón se situó a la cabeza de esta categoría al provocar 645 fallecimientos, seguido por el cáncer de colon (289 muertes) y el de páncreas (265 muertes).

La segunda causa con mayor incidencia fueron las enfermedades del sistema circulatorio, con un balance de 3.141 muertes. Dentro de este grupo, las enfermedades cerebrovasculares restaron la vida a 716 personas y el infarto agudo de miocardio provocó 318 bajas.

Por su parte, las enfermedades del sistema respiratorio sumaron 1.437 decesos en la comunidad, entre los que constan 363 casos por neumonía y 352 debido a enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.

La tasa de defunción por patologías respiratorias aumentó un 18,7% en la Región de Murcia, lo que supuso el tercer mayor incremento registrado por comunidades autónomas.

Asimismo, las enfermedades del sistema digestivo provocaron la muerte de 630 murcianos, mientras que los trastornos mentales y del comportamiento --encabezados por los trastornos de carácter orgánico, senil y presenil con 609 casos- -registraron un total de 641 fallecimientos.

En el apartado de enfermedades infecciosas y parasitarias se contabilizaron 264 decesos, de los que 72 se atribuyeron de forma directa al virus de la Covid-19 con identificación médica positiva.

Respecto a otras patologías específicas, la diabetes mellitus causó la muerte de 280 personas y la enfermedad de Alzheimer restó la vida a 591 pacientes.

Finalmente, la estadística del INE reflejó un total de 486 fallecimientos por causas externas de mortalidad en el territorio murciano (345 varones y 141 mujeres).

Las caídas accidentales se situaron como la primera causa no natural con 138 decesos; y los suicidios y lesiones autoinfligidas provocaron 135 muertes (103 hombres y 32 mujeres).

Por su parte, los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 66 personas en las vías de la Región, los ahogamientos accidentales afectaron a 55 ciudadanos y las agresiones registraron un balance de 15 víctimas mortales.