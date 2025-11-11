MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región suma ya 1.179 puntos de carga para vehículos eléctricos, la segunda red más grande en comunidades autónomas uniprovinciales.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha explicado que la Región es "la segunda comunidad uniprovincial con más puntos de recarga totales, 1.179, solo por detrás de Madrid", según los datos del Barómetro de Electromovilidad que elabora la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que a su vez destaca "el notable crecimiento de la infraestructura de carga en la Región en este 2025".

Vázquez ha inaugurado en el Parque Logístico del Sureste, junto a la autovía A-30 que une Murcia con Cartagena y junto al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia ocho nuevos puntos de recarga ultrarrápida, lo que eleva a 93 la nómina de estas estaciones de más de 150 kilowatios de potencia, que permiten la recarga total en menos de 10 minutos de forma cómoda y fiable y que han aumentado su número en la Región un 20 por ciento este 2025, según han informado fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El consejero ha puesto de relieve que el despliegue de este tipo de infraestructuras de alta potencia "es esencial para el verdadero despliegue del vehículo eléctrico", así como la importancia de su estratégica ubicación, "junto a una autovía que registra más de 40.000 vehículos diarios y junto tanto al aeropuerto como a instalaciones de transporte y logística con vehículos pesados".

Asimismo, ha destacado el crecimiento de la red en la Región para "seguir avanzando en el objetivo del Gobierno regional de promover la transición energética y la descarbonización del sector logístico y del transporte".

La Región, con sus 93 puntos de carga ultrarrápida, es la tercera comunidad uniprovincial con más de ellos, solo tras Madrid y Asturias. Del resto de puntos de recarga existentes en la Región, 791 corresponden a los de potencia menor de 22 kilovatios, 66 de entre 22 y 50 kw y 237 de entre 50 y 150.

El consejero ha asegurado que el despliegue de la red de recarga "es un punto crítico para el despliegue del vehículo eléctrico como vehículo de todo uso frente a la percepción actual de utilización de éste solo para zonas urbanas y uso turístico, porque permitirá la electrificación en el transporte pesado de mercancías y personas".

IMPORTANCIA DE LA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

Vázquez ha aseverado que "el acceso a la red de distribución de electricidad es un punto crítico para el desarrollo de estos proyectos y la atracción de las inversiones asociadas", por lo que ha resaltado el valor de la negociación que el Gobierno regional impulsó frente a Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "y que supondrá para la Región inversiones en su mejora de más de 300 millones de euros, cuadruplicando la inversión del Estado con el plan vigente".

En este sentido, el consejero también ha apuntado que el Ejecutivo regional "sigue trabajando también en reducir la dificultades administrativas asociadas a estas inversiones, que son una de las barreras más importantes en la actualidad, gracias a iniciativas como la Ley de Simplificación".