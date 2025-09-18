Registrado un terremoto de 3.5 grados de magnitud al sur de Calasparra

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha comunicado, a través de su Red de Información Sísmica, que a las 2.54 horas local de este jueves ha tenido lugar en Calasparra (Murcia) un movimiento sísmico de 3.5 grados de magnitud, que se ha sentido en siete municipios de la Región.

En concreto, el epicentro del terremoto se ha localizado al sur de dicha localidad, con una longitud de -1.6978, cero kilómetros de profundidad y de una intesidad III, según la página web del IGN.

El '1-1-2' recibió una llamada alertando que se había sentido un temblor en Cehegín, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press. El seísmo, según el IGN, se ha sentido en las localidades de Calasparra, Cehegín, Bullas, Caravaca, Moratalla, Mula y Pliego.