Registrado un terremoto de magnitud 3.1 con epicentro en Pliego (Murcia) - IGN

PLIEGO (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 7.50 horas de este miércoles un movimiento sísmico de magnitud 3.1 en Pliego (Murcia).

El temblor ha fijado su epicentro al este del municipio, con una profundidad localizada a dos kilómetros de la superficie.

El Centro de Coordinación de Emergencias no ha recibido ninguna llamada en relación con este evento sísmico, según informa el '1-1-2'.