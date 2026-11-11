Registrado un terremoto de magnitud 3.1 con epicentro en Pliego (Murcia)

Registrado un terremoto de magnitud 3.1 con epicentro en Pliego (Murcia)
Registrado un terremoto de magnitud 3.1 con epicentro en Pliego (Murcia) - IGN
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 9:10
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PLIEGO (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 7.50 horas de este miércoles un movimiento sísmico de magnitud 3.1 en Pliego (Murcia).

El temblor ha fijado su epicentro al este del municipio, con una profundidad localizada a dos kilómetros de la superficie.

El Centro de Coordinación de Emergencias no ha recibido ninguna llamada en relación con este evento sísmico, según informa el '1-1-2'.

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